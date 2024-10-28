https://sarabic.ae/20241028/الكرملين-روسيا-تبذل-كل-ما-بوسعها-لتسهيل-أي-محاولات-لتهدئة-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1094239328.html

الكرملين: روسيا تبذل كل ما بوسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

الكرملين: روسيا تبذل كل ما بوسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتدعو الجميع إلى... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T11:04+0000

2024-10-28T11:04+0000

2024-10-28T11:04+0000

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد روسيا تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتدعو الجميع إلى ضبط النفس".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وكانت الخارجية الروسية قد أعربت في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".أول إجراء من العراق بعد اختراق إسرائيل مجالها الجوي لمهاجمة إيرانلافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو

https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجب-تصحيح-الظلم-التاريخي-في-الأراضي-الفلسطينية-لاستعادة-السلام-في-المنطقة-1094107396.html

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