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بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة
بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استعادة السلام بالمنطقة لا يمكن تحقيقه... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:35+0000
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وقال بوتين خلال الاجتماع الأخير لقمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن درجة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط تضع المنطقة على شفا حرب شاملة.وأضاف بوتين: "إن القتال الذي بدأ قبل عام في غزة قد امتد الآن إلى لبنان، كما تأثرت دول أخرى في المنطقة، وزادت درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل حاد. كل هذا يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب واسعة النطاق".وأكد بوتين أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تتحقق على أساس المبادئ العالمية المقبولة بشكل عام، وتابع قائلا:وأشار بوتين إلى أنه دون تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فإنه من المستحيل ضمان السلام في الشرق الأوسط. وأضاف قائلا:وشدد بوتين على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط. وأكد أن روسيا تعارض دائما أي نوع من الأعمال الإرهابية. وأضاف بوتين: "لقد أصبحت الجولة التالية من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية واحدة من أكثر الجولات دموية في سلسلة طويلة من الاشتباكات، لكن في الوقت نفسه، أود التأكيد على أننا عارضنا دائمًا ونستمر في معارضة أي مظاهر إرهابية، لقد فعلت روسيا ذلك. هناك العديد من القضايا المهمة والملحة للغاية، والتي يجب أن نقررها، ونحن نفعل ذلك وسنفعل ذلك، لقد سعينا دائمًا للمساهمة في استقرار الوضع في الشرق الأوسط". وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدوليةمستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار
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قمة بريكس 2024, روسيا, العالم العربي, مجموعة بريكس, أخبار فلسطين اليوم, قازان, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة

08:35 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 24.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استعادة السلام بالمنطقة لا يمكن تحقيقه دون تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية.
وقال بوتين خلال الاجتماع الأخير لقمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن درجة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط تضع المنطقة على شفا حرب شاملة.
وأضاف بوتين: "إن القتال الذي بدأ قبل عام في غزة قد امتد الآن إلى لبنان، كما تأثرت دول أخرى في المنطقة، وزادت درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل حاد. كل هذا يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب واسعة النطاق".
وأكد بوتين أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تتحقق على أساس المبادئ العالمية المقبولة بشكل عام، وتابع قائلا:

"يجب تحقيق التسوية نفسها على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام، والذي ينص بشكل مباشر على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش سلميا مع إسرائيل".

فلاديمير بوتين
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وأشار بوتين إلى أنه دون تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فإنه من المستحيل ضمان السلام في الشرق الأوسط. وأضاف قائلا:

"إن تصحيح الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني يمكن أن يضمن السلام في الشرق الأوسط، وإلى أن يتم حل هذه القضية، لن يتم كسر دائرة العنف المفرغة".

فلاديمير بوتين
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وشدد بوتين على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط. وأكد أن روسيا تعارض دائما أي نوع من الأعمال الإرهابية.
وأضاف بوتين: "لقد أصبحت الجولة التالية من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية واحدة من أكثر الجولات دموية في سلسلة طويلة من الاشتباكات، لكن في الوقت نفسه، أود التأكيد على أننا عارضنا دائمًا ونستمر في معارضة أي مظاهر إرهابية، لقد فعلت روسيا ذلك. هناك العديد من القضايا المهمة والملحة للغاية، والتي يجب أن نقررها، ونحن نفعل ذلك وسنفعل ذلك، لقد سعينا دائمًا للمساهمة في استقرار الوضع في الشرق الأوسط".
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وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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مستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار
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