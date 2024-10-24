https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجب-تصحيح-الظلم-التاريخي-في-الأراضي-الفلسطينية-لاستعادة-السلام-في-المنطقة-1094107396.html

بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة

بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استعادة السلام بالمنطقة لا يمكن تحقيقه... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T08:35+0000

2024-10-24T08:35+0000

2024-10-24T09:09+0000

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وقال بوتين خلال الاجتماع الأخير لقمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن درجة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط تضع المنطقة على شفا حرب شاملة.وأضاف بوتين: "إن القتال الذي بدأ قبل عام في غزة قد امتد الآن إلى لبنان، كما تأثرت دول أخرى في المنطقة، وزادت درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل حاد. كل هذا يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب واسعة النطاق".وأكد بوتين أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تتحقق على أساس المبادئ العالمية المقبولة بشكل عام، وتابع قائلا:وأشار بوتين إلى أنه دون تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فإنه من المستحيل ضمان السلام في الشرق الأوسط. وأضاف قائلا:وشدد بوتين على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط. وأكد أن روسيا تعارض دائما أي نوع من الأعمال الإرهابية. وأضاف بوتين: "لقد أصبحت الجولة التالية من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية واحدة من أكثر الجولات دموية في سلسلة طويلة من الاشتباكات، لكن في الوقت نفسه، أود التأكيد على أننا عارضنا دائمًا ونستمر في معارضة أي مظاهر إرهابية، لقد فعلت روسيا ذلك. هناك العديد من القضايا المهمة والملحة للغاية، والتي يجب أن نقررها، ونحن نفعل ذلك وسنفعل ذلك، لقد سعينا دائمًا للمساهمة في استقرار الوضع في الشرق الأوسط". وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدوليةمستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار

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