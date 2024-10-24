https://sarabic.ae/20241024/السيسي-يدعو-لتعزيز-آلية-التشاور-المتبادل-في-مجموعة-البريكس---عاجل-1094107669.html

السيسي من روسيا: الشرق الأوسط يشهد حربا إسرائيلية على غزة وامتدت إلى لبنان

السيسي من روسيا: الشرق الأوسط يشهد حربا إسرائيلية على غزة وامتدت إلى لبنان

سبوتنيك عربي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن "تجمع بريكس يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس حرصه على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T08:35+0000

2024-10-24T08:35+0000

2024-10-24T09:42+0000

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وفي كلمة له خلال فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس"، أكد السيسي، أن "العالم يشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزعات الحمائية والسياسات الأحادية"، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب" كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات.وأضاف أن "مصر كانت دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية"، لافتًا إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد حربا إسرائيلية مستمرة لأكثر من عام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة".وأكد الرئيس المصري أن "الاعتداءات الإسرائيلية امتدت إلى الأراضي اللبنانية مما يعدّ أكبر دليل، على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير"، موضحًا أن "غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة".وختم السيسي كلمته بالتشديد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة، لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات، لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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