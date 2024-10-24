https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يطالب-من-قمة-بريكس-بضرورة-توسيع-حضور-الدول-الأفريقية-في-مجلس-الأمن-الدولي--1094106945.html

بوتين يطالب بضرورة توسيع حضور أفريقيا وآسيا في مجلس الأمن الدولي

بوتين يطالب بضرورة توسيع حضور أفريقيا وآسيا في مجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T08:26+0000

2024-10-24T08:26+0000

2024-10-24T09:34+0000

روسيا

أفريقيا

العالم العربي

قمة بريكس 2024

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وقال بوتين، اليوم الخميس، في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس/أوتريتش": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".كما أعلن بوتين أن روسيا منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لبناء عالم أفضل تؤخذ فيه مصالح كل شعب في الاعتبار ويحترم حقه في التنمية السيادية.وقال بوتين: "روسيا ، مثل جميع دول "بريكس"، منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من أجل بناء عالم أفضل، وستؤخذ فيه آراء ومصالح كل دولة في الاعتبار، وحقها في التنمية السيادية، وسيتم احترام هويتها، وسيتم الاعتراف بالقيمة المطلقة لجميع الثقافات والتقاليد والأديان دون استثناء".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

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روسيا, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024