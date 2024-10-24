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بوتين يطالب بضرورة توسيع حضور أفريقيا وآسيا في مجلس الأمن الدولي
بوتين يطالب بضرورة توسيع حضور أفريقيا وآسيا في مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:26+0000
2024-10-24T09:34+0000
روسيا
أفريقيا
العالم العربي
قمة بريكس 2024
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وقال بوتين، اليوم الخميس، في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس/أوتريتش": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".كما أعلن بوتين أن روسيا منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لبناء عالم أفضل تؤخذ فيه مصالح كل شعب في الاعتبار ويحترم حقه في التنمية السيادية.وقال بوتين: "روسيا ، مثل جميع دول "بريكس"، منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من أجل بناء عالم أفضل، وستؤخذ فيه آراء ومصالح كل دولة في الاعتبار، وحقها في التنمية السيادية، وسيتم احترام هويتها، وسيتم الاعتراف بالقيمة المطلقة لجميع الثقافات والتقاليد والأديان دون استثناء".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجب-تصحيح-الظلم-التاريخي-في-الأراضي-الفلسطينية-لاستعادة-السلام-في-المنطقة-1094107396.html
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روسيا, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024
روسيا, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024

بوتين يطالب بضرورة توسيع حضور أفريقيا وآسيا في مجلس الأمن الدولي

08:26 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 24.10.2024)
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي.
وقال بوتين، اليوم الخميس، في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس/أوتريتش": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".
كما أعلن بوتين أن روسيا منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لبناء عالم أفضل تؤخذ فيه مصالح كل شعب في الاعتبار ويحترم حقه في التنمية السيادية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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وقال بوتين: "روسيا ، مثل جميع دول "بريكس"، منفتحة على العمل مع دول الجنوب والشرق العالميين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من أجل بناء عالم أفضل، وستؤخذ فيه آراء ومصالح كل دولة في الاعتبار، وحقها في التنمية السيادية، وسيتم احترام هويتها، وسيتم الاعتراف بالقيمة المطلقة لجميع الثقافات والتقاليد والأديان دون استثناء".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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