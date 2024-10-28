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محافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبك
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محافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبك
محافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبك
سبوتنيك عربي
أكد محافظ مدينة بعلبك الهرمل اللبنانية بشير خضر، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 60 شخصا جراء أكثر من 30 غارة إسرائيلية على بلدات المدينة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال خضر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت أكثر من 30 غارة جوية على مناطق مختلفة من محافظة بعلبك الهرمل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين".وأضاف، "الفرق الإسعافية توجهت إلى أماكن الغارات الإسرائيلية في المحافظة وسط مناشدات الأهالي للبحث عن ناجين تحت الركام". مشيرًا إلى أن "أكثر من 60 بالمئة من سكان بعلبك الهرمل أصبحوا نازحين بفعل الغارات الإسرائيلية على المحافظة".
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بعلبك, الهرمل, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
بعلبك, الهرمل, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى

محافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبك

21:56 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد محافظ مدينة بعلبك الهرمل اللبنانية بشير خضر، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 60 شخصا جراء أكثر من 30 غارة إسرائيلية على بلدات المدينة.
بيروت - سبوتنيك. وقال خضر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت أكثر من 30 غارة جوية على مناطق مختلفة من محافظة بعلبك الهرمل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين".
وأضاف، "الفرق الإسعافية توجهت إلى أماكن الغارات الإسرائيلية في المحافظة وسط مناشدات الأهالي للبحث عن ناجين تحت الركام". مشيرًا إلى أن "أكثر من 60 بالمئة من سكان بعلبك الهرمل أصبحوا نازحين بفعل الغارات الإسرائيلية على المحافظة".
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