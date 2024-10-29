https://sarabic.ae/20241029/مدير-المخابرات-الأمريكية-يطرح-مقترحا-جديدا-لهدنة-بقطاع-غزة-لمدة-28-يوما-1094262469.html

مدير المخابرات الأمريكية يطرح مقترحا جديدا لهدنة بقطاع غزة لمدة 28 يوما

مدير المخابرات الأمريكية يطرح مقترحا جديدا لهدنة بقطاع غزة لمدة 28 يوما

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.آيه" بيل بيرنز، ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T01:53+0000

2024-10-29T01:53+0000

2024-10-29T01:53+0000

المخابرات الأمريكية

قطر

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

مصر

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لوسائل إعلام أمريكية، "ناقش مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز صيغة جديدة، لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق الإفراج عن الرهائن في اجتماع عقد يوم الأحد مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين".وقال مسؤول إسرائيلي كبير خلال ذات التقرير، إن "إسرائيل توافق على وقف مؤقت (لإطلاق النار) لكن حماس تريد هدنة من شأنها أن تمهد الطريق لإجراءات تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها. وإذا لم يخفف أي من الجانبين موقفه فلن يكون هناك اتفاق".والتقى بيرنز يوم الأحد في الدوحة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير الموساد دافيد برنياع .وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن "رئيس الموساد ديفيد برنياع عاد من الدوحة بعد لقاءات مع مدير رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه)، ورئيس وزراء قطر، حيث جرت مناقشة مخطط موحد جديد يجمع مقترحات سابقة عدة، ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة".وأضاف البيان "أنه، وفي الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات ومواصلة محاولة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق".وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن رئيس الموساد سيطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على تطورات محادثات صفقة التبادل".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيل، بأن "الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام"".وتحتجز حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مجموعة من الإسرائيليين منذ أن بدأت، في السابع منأكتوبر تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لتحقيق جملة من الأهداف حددتها الحكومة الإسرائيلية وتتلخص في "تدمير حماس، وتأمين حدود إسرائيل".وفي غضون ذلك تتواصل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على اقتراح مصري أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأحد، حيث قال إن "القاهرة اقترحت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين تبدأ بتبادل 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس ببعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وأشار السيسي إلى أنه، في المرحلة التالية "وخلال 10 أيام (من التبادل)، يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241028/السيسي-يؤكد-استمرار-جهود-مصر-للدفع-باتجاه-التهدئة-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1094256671.html

https://sarabic.ae/20241029/المبعوث-اللبناني-بالأمم-المتحدة-قوات-اليونيفيل-غير-قادرة-على-تنفيذ-مهامها--1094262254.html

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المخابرات الأمريكية, قطر, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, مصر