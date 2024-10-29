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مساحة حرة
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241029/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-بينهم-ضابط-شمالي-غزة-1094283640.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:29+0000
2024-10-29T14:29+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر الإعلان عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة شمالي غزة.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن القتلى الأربعة من بينهم ضابط برتبة رائد و3 جنود آخرين وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا، وهم الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، والرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، والرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، والرقيب ناور حيموف، 22 عاما. وأشارت الإذاعة إلى أنه الحادث الذي قتل فيه الأربعة الإسرائيليين، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة نفسها.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241028/السيسي-يؤكد-استمرار-جهود-مصر-للدفع-باتجاه-التهدئة-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1094256671.html
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فلاديمير بوتين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
فلاديمير بوتين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط شمالي غزة

14:29 GMT 29.10.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر الإعلان عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة شمالي غزة.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن القتلى الأربعة من بينهم ضابط برتبة رائد و3 جنود آخرين وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
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أمس, 17:41 GMT
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا، وهم الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، والرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، والرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، والرقيب ناور حيموف، 22 عاما.
وأشارت الإذاعة إلى أنه الحادث الذي قتل فيه الأربعة الإسرائيليين، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة نفسها.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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