https://sarabic.ae/20241008/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-منطقة-الكفاءات-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093565720.html
غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T23:44+0000
2024-10-08T23:44+0000
2024-10-08T23:46+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241007/الصحة-اللبنانية-مقتل-12-شخصا-بينهم-3-أطفال-في-القصف-الإسرائيلي-1093492671.html
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الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
23:44 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 08.10.2024)
شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.
بيروت - سبوتنيك
. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".
وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود
بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل
ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".