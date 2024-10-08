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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
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57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
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16:03 GMT
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مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T23:44+0000
2024-10-08T23:46+0000
الضاحية الجنوبية
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بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241007/الصحة-اللبنانية-مقتل-12-شخصا-بينهم-3-أطفال-في-القصف-الإسرائيلي-1093492671.html
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الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

23:44 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 08.10.2024)
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.
بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".
تصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان، الاثنين 7 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
أمس, 01:07 GMT
وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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