https://sarabic.ae/20241115/بري-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-ينص-على-بنود-غير-مقبولة-لبنانيا-1094848838.html
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا
سبوتنيك عربي
عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T18:27+0000
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وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.وأكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان "أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان".وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول التفاصيل، قائلا إن "الجو إيجابي والعبرة بالخواتيم"، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان "رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".
https://sarabic.ae/20241112/بري-أي-حل-أو-تسوية-تحقق-مصلحة-إسرائيل-على-حساب-لبنان-وسيادته-مرفوض-1094713451.html
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العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا
عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن هذا غير مقبول لبنانيا.
وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار
لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان "أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان
".
وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول التفاصيل، قائلا إن "الجو إيجابي والعبرة بالخواتيم"، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان "رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".