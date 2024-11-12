https://sarabic.ae/20241112/بري-أي-حل-أو-تسوية-تحقق-مصلحة-إسرائيل-على-حساب-لبنان-وسيادته-مرفوض-1094713451.html

بري: أي حل أو تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته مرفوض

بري: أي حل أو تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته مرفوض

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن "موقف لبنان من أي تسوية هو وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بلا حرف زائد أو حرف ناقص". 12.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال بري، في تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إن "أي حل أو تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته مرفوض"، متسائلا: "هل من عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته؟".ورداً على سؤال عن إعلان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل انتصرت على "حزب الله"، أوضح بري: "عن أي انتصار يتحدثون، هل انتصروا في غزة، 13 شهراً من الحرب على القطاع، ولم يتمكنوا من إعادة الأسرى، ولم يتمكنوا من حماس، بالعكس فإن حماس ما زالت تقاتل وتقاوم بشراسة، والأسرى الإسرائيليون ما يزالون لديها".وأشار إلى أنه "في لبنان قاموا باغتيالات لقيادات حزب الله ودمروا البيوت وهدموا الأبنية المدنية وقتلوا المدنيين، فهل هذا انتصار، وهل انتصروا على أرض الواقع، وهل مكنتهم هذه الاغتيالات وكل هذا التدمير والقتل من الانتصار؟".ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

https://sarabic.ae/20241111/القمة-العربية-الإسلامية-تقرر-إنشاء-آلية-على-مستوى-عربي-إسلامي-أفريقي-بشأن-فلسطين-1094695434.html

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