https://sarabic.ae/20241115/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-يكشف-عن-موقف-إنساني-من-حسن-نصر-الله-أثناء-تفجيرات-البيجر-1094850773.html

السفير الإيراني لدى لبنان يكشف عن موقف إنساني من حسن نصر الله أثناء تفجيرات "البيجر"

السفير الإيراني لدى لبنان يكشف عن موقف إنساني من حسن نصر الله أثناء تفجيرات "البيجر"

سبوتنيك عربي

كشف السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، عن موقف إنساني من الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وقت تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر"،... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T20:34+0000

2024-11-15T20:34+0000

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وقال أماني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن أحد مرافقيه أخبره بأن حسن نصر الله قد اتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة".وتابع أماني: "لقد اخجلني كثيرا سماحته، على الرغم من إصابة العديد من المجاهـدين واللبنانيين، إلا أنه اتصل للاطمئنان على سلامتي".وكانت وسائل إعلام إيرانية، نشرت الأسبوع الماضي أول صورة للسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، منذ إصابته في عمليات تفجير أجهزة النداء الآلي "البيجر" في سبتمبر/ أيلول الماضي.وظهر أماني، في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أجريا مباحثات حول عودته إلى لبنان، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإيراني لدى بيروت تم نقله إلى طهران، عقب إصابته في تفجيرات "البيجر" للعلاج، مشيرة إلى أنه سيعود إلى مقر البعثة الإيرانية في بيروت بعد تعافيه.ويمثل هذا أول ظهور رسمي لمجتبي أماني، حيث رصدت صورة بتر بعض أصابع يده اليسرى، ورصدت صورة أخرى إصابة في عينه اليمنى.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت نبأ إصابة أماني، إثر الهجوم الذي شهده لبنان، الذي استهدف أجهزة "البيجر".وانفجرت أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، مسببة إصابات لنحو 4 آلاف شخص، ومقتل العشرات، بينما اتهمت بيروت إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورت إلى عمليات برية وهجمات جوية واسعة تنفذها إسرائيل على مناطق مختلفة من لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من تحول الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240922/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-إصابتي-في-تفجيرات-البيجر-شرف-لي-1092989889.html

https://sarabic.ae/20241110/تقرير-نتنياهو-أقر-بمسؤوليته-عن-تفجيرات-البيجر-في-لبنان-1094651812.html

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