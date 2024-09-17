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ما هي أجهزة بايجرز التي انفجرت في لبنان
ما هي أجهزة بايجرز التي انفجرت في لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بحدوث ما يتوقع بأنه هجوم إلكتروني استهدف أجهزة الاتصال المحمولة من طراز "بايجرز"، قيل إن حامليها عناصر تابعين... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T13:21+0000
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قامت إسرائيل بعملية قرصنة تقنية ضخمة، لأجهزة يحملها عدد من عناصر "حزب الله" اللبناني، والذي أدى إلى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.وذكر مصدر أمني لبناني رفيع المستوى أن "إسرائيل اخترقت نظام أجهزة الاتصالات الفردية وقامت بتفجيرها"، ويستخدم "حزب الله" هذا النظام "بايجرز" للتواصل بين عناصر الحزب.وقالت مصادر لبنانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في الضاحية الجنوبية والبقاع والنبطية، في حين تطلب العديد من المستشفيات التبرع بالدم . وتداولت مواقع التواصل فيديوات لأشخاص مصابين كانوا يحملون هواتف لاسلكية بين أيديهم.وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة ودعت المواطنين للتخلص من أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع "بايجر". وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى الى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لـ"حزب الله" وقامت بتفجيرها"."حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبيةأمريكا تحذر إسرائيل: شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان لن يعيد الأسرى
https://sarabic.ae/20240917/مراسلنا-إصابة-العشرات-إثر-هجمات-سيبرانية-أدت-لانفجار-أجهزة-اتصال-يحملها-عناصر-حزب-الله-1092829890.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
ما هي أجهزة بايجرز التي انفجرت في لبنان
13:21 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 13:58 GMT 17.09.2024)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بحدوث ما يتوقع بأنه هجوم إلكتروني استهدف أجهزة الاتصال المحمولة من طراز "بايجرز"، قيل إن حامليها عناصر تابعين لـ"حزب الله" في لبنان، ما تسبب بتفجرها وبإصابة العشرات في البلاد.
قامت إسرائيل بعملية قرصنة تقنية ضخمة، لأجهزة يحملها عدد من عناصر "حزب الله" اللبناني، والذي أدى إلى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.
وذكر مصدر أمني لبناني رفيع المستوى أن "إسرائيل اخترقت نظام أجهزة الاتصالات الفردية وقامت بتفجيرها"، ويستخدم "حزب الله" هذا النظام "بايجرز" للتواصل بين عناصر الحزب.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
وقالت مصادر لبنانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في الضاحية الجنوبية والبقاع والنبطية، في حين تطلب العديد من المستشفيات التبرع بالدم . وتداولت مواقع التواصل فيديوات لأشخاص مصابين
كانوا يحملون هواتف لاسلكية بين أيديهم.
وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار
إلى أقصى درجة ودعت المواطنين للتخلص من أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع "بايجر".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى الى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية
لـ"حزب الله" وقامت بتفجيرها".