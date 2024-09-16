https://sarabic.ae/20240916/برلماني-إسرائيلي-يدعو-إلى-اقتحام-الجنوب-اللبناني-بكل-قوة-لخلق-منطقة-عازلة-1092780530.html

برلماني إسرائيلي يدعو إلى اقتحام الجنوب اللبناني بكل قوة لخلق منطقة عازلة

برلماني إسرائيلي يدعو إلى اقتحام الجنوب اللبناني بكل قوة لخلق منطقة عازلة

سبوتنيك عربي

دعا برلماني إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني بكل قوة وقسوة ضد عناصر وقوات "حزب الله" اللبناني. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T13:30+0000

2024-09-16T13:30+0000

2024-09-16T13:30+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن ألموغ كوهين، عضو الكنيست لحزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" لخلق منطقة عازلة بزعم عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم.وجاءت إجابة ألموغ كوهين بشأن سؤال يتعلق باحتمال الدخول البري المحتمل للجنوب اللبناني، داعيا إلى عدم الانتظار في الشمال الإسرائيلي، زاعما أن بلاده في حاجة إلى حرب وحشية وعنيفة في الجنوب اللبناني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأن هناك وزيرا سابقا في الواجهة لتسلم الحقيبة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240916/تقرير-نتنياهو-يستعد-لإقالة-غالانت-ووزير-سابق-في-الواجهة-1092764629.html

https://sarabic.ae/20240916/غانتس-نتنياهو-مشغول-بالتجمعات-السياسية-بدلا-من-عودة-المحتجزين-والحرب-مع-حزب-الله-1092775559.html

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