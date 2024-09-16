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القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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تقرير: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت ووزير سابق في الواجهة
تقرير: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت ووزير سابق في الواجهة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير سابق في الواجهة لتسلم الحقيبة. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:57+0000
2024-09-16T10:57+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".ومن جانبه، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه "حان الوقت لإقالة غالانت"، قائلا: "منذ أشهر عدة، وأنا أدعو نتنياهو، لإقالة غالانت، وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور، ويجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة"، على حد زعمه.يأتي هذا فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا"، مضيفا أن هذه العملية "جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفرمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240916/بعد-قرابة-عام-من-الحرب-حماس-تكشف-لأول-مرة-مكان-يحيى-السنوار-1092757397.html
https://sarabic.ae/20240916/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-فرص-التوصل-لتسوية-على-حدود-لبنان-باتت-تتلاشى-1092756471.html
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الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

تقرير: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت ووزير سابق في الواجهة

10:57 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير سابق في الواجهة لتسلم الحقيبة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".
وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
بعد قرابة عام من الحرب... "حماس" تكشف لأول مرة مكان يحيى السنوار
07:50 GMT
ومن جانبه، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه "حان الوقت لإقالة غالانت"، قائلا: "منذ أشهر عدة، وأنا أدعو نتنياهو، لإقالة غالانت، وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور، ويجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة"، على حد زعمه.
يأتي هذا فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.
وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا"، مضيفا أن هذه العملية "جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفرمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان "باتت تتلاشى"
07:27 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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