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https://sarabic.ae/20240916/غانتس-نتنياهو-مشغول-بالتجمعات-السياسية-بدلا-من-عودة-المحتجزين-والحرب-مع-حزب-الله-1092775559.html
غانتس: نتنياهو مشغول بالتجمعات السياسية بدلا من عودة المحتجزين والحرب مع "حزب الله"
غانتس: نتنياهو مشغول بالتجمعات السياسية بدلا من عودة المحتجزين والحرب مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "مشغول بالتجمعات السياسية بدلًا من عودة المحتجزين... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:01+0000
2024-09-16T12:01+0000
بيني غانتس
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منص "إكس"، اليوم الاثنين، سخر فيها من نتنياهو، موضحًا أنه "مشغول بالتجمعات السياسية والحديث عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".ولفت غانتس إلى أنه "في ظل هذه التجمعات، فإن نتنياهو قد انشغل عن الحرب مع "حزب الله" اللبناني والقضاء على حركة حماس والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".وأشار غانتس، والذي شغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة (كابينيت الحرب) إلى أن "ما يقوم به نتنياهو يدل على سوء الحكم وأن أولوياته مشوهة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير سابق في الواجهة لتسلم الحقيبة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240916/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-نسعى-للتوصل-إلى-اتفاقات-لمنع-مواجهة-لا-ترغب-بها-إسرائيل-ولا-حزب-الله-1092763625.html
https://sarabic.ae/20240916/تقرير-نتنياهو-يستعد-لإقالة-غالانت-ووزير-سابق-في-الواجهة-1092764629.html
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بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

غانتس: نتنياهو مشغول بالتجمعات السياسية بدلا من عودة المحتجزين والحرب مع "حزب الله"

12:01 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
صرح رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "مشغول بالتجمعات السياسية بدلًا من عودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، بحسب قوله.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منص "إكس"، اليوم الاثنين، سخر فيها من نتنياهو، موضحًا أنه "مشغول بالتجمعات السياسية والحديث عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".
ولفت غانتس إلى أنه "في ظل هذه التجمعات، فإن نتنياهو قد انشغل عن الحرب مع "حزب الله" اللبناني والقضاء على حركة حماس والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
وأشار غانتس، والذي شغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة (كابينيت الحرب) إلى أن "ما يقوم به نتنياهو يدل على سوء الحكم وأن أولوياته مشوهة".
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله"
10:42 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير سابق في الواجهة لتسلم الحقيبة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".
وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
تقرير: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت ووزير سابق في الواجهة
10:57 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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