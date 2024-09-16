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القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله"
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح جاك لو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله" اللبناني. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن جاك لو، أن "الفرصة المتاحة استراتيجية والتوصل لهدوء في قطاع غزة يمنع حربا واسعة بالشمال الإسرائيلي".وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بالقول: "لا نعرف ما يمكن أن تقبله "حماس"، ونعمل للتوصل إلى موقف وفرض قرار عليها"، موضحًا أن "التحدي هو القيام بذلك بسرعة كافية حتى لا يتدهور الوضع إلى مواجهة، ولا الحكومة الإسرائيلية ولا "حزب الله" مهتمان به".وفي السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ملتزمة بإخراج "حزب الله" من جنوب لبنان، وإعادة السكان إلى منازلهم بأمان".وخلال مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قال غالانت، إن "فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان، باتت تتلاشى"، مضيفا أن "احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم".وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن "وزير الدفاع شدد على أن "حزب الله" ما يزال يربط نفسه بحركة حماس الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "غالانت، وأوستن، ناقشا الالتزام بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيّر الوضع الأمني، والجهود المختلفة لإعادة المختطفين في قطاع غزة وهجوم "أنصار الله" اليمينة، الذي أكد أوستن، أنه تهديد للمنطقة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240915/حزب-الله-اللبناني-يؤكد-أن-6-من-طائراته-المسيرة-اخترقت-قاعدتين-إسرائيليتين-وخلفت-22-قتيلا-1092740884.html
https://sarabic.ae/20240915/إسرائيل-تكشف-من-وراء-إلقاء-منشورات-على-جنوب-لبنان-تخطر-السكان-بالنزوح-1092738216.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله"

10:42 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Cliff Owen
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صرح جاك لو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاقات لمنع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا "حزب الله" اللبناني.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن جاك لو، أن "الفرصة المتاحة استراتيجية والتوصل لهدوء في قطاع غزة يمنع حربا واسعة بالشمال الإسرائيلي".
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أمس, 14:44 GMT
وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بالقول: "لا نعرف ما يمكن أن تقبله "حماس"، ونعمل للتوصل إلى موقف وفرض قرار عليها"، موضحًا أن "التحدي هو القيام بذلك بسرعة كافية حتى لا يتدهور الوضع إلى مواجهة، ولا الحكومة الإسرائيلية ولا "حزب الله" مهتمان به".
وفي السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ملتزمة بإخراج "حزب الله" من جنوب لبنان، وإعادة السكان إلى منازلهم بأمان".
وخلال مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قال غالانت، إن "فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان، باتت تتلاشى"، مضيفا أن "احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن "وزير الدفاع شدد على أن "حزب الله" ما يزال يربط نفسه بحركة حماس الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "غالانت، وأوستن، ناقشا الالتزام بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيّر الوضع الأمني، والجهود المختلفة لإعادة المختطفين في قطاع غزة وهجوم "أنصار الله" اليمينة، الذي أكد أوستن، أنه تهديد للمنطقة".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
إسرائيل تكشف من يقف وراء إلقاء منشورات على جنوب لبنان تخطر السكان بالنزوح
أمس, 13:30 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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