https://sarabic.ae/20240917/استهدفت-مسؤولا-أدرعي-يكشف-عن-إحباط-عملية-لـحزب-الله-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1092819317.html
"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية
"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لـ"حزب الله"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:38+0000
2024-09-17T11:38+0000
2024-09-17T11:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:272:3500:2241_1920x0_80_0_0_f3362fd29f30cecaffb1300ed20d8d45.jpg
وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر "تلغرام"، أن "الشاباك خلال عملية مشتركة كشف عن عبوة ناسفة من نوع "كليماغور" التي يعرف استعمالها من قبل "حزب الله"، حيث كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، كما كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل "حزب الله" من لبنان".ولفت البيان إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة مشابهة لعبوة الكليماغور التي استخدمها "حزب الله" يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 2023 في بارك هياركون في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها لاستهداف مسؤول إسرائيلي.وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وقوف الجهات داخل "حزب الله" المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة.واختتم البيان بالتعهد بمواصلة جهاز الأمن العام العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة "حزب الله".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".
https://sarabic.ae/20240917/لبنان-يتحرك-دوليا-ضد-إسرائيل-بعد-مقتل-4-من-عناصر-الدفاع-المدني-1092811872.html
https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_982f4d7ff2cb99fd7d6c976a6c591f9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لـ"حزب الله" كانت تستهدف مسؤولا سابقا في المؤسسة الأمنية، وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر "تلغرام"، أن "الشاباك خلال عملية مشتركة كشف عن عبوة ناسفة من نوع "كليماغور" التي يعرف استعمالها من قبل "حزب الله"، حيث كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، كما كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل "حزب الله" من لبنان".
وتابع البيان: "حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الإرهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة، وقد تم اطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الخصوص".
ولفت البيان إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة مشابهة لعبوة الكليماغور التي استخدمها "حزب الله" يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 2023 في بارك هياركون في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها لاستهداف مسؤول إسرائيلي.
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وقوف الجهات داخل "حزب الله" المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة.
واختتم البيان بالتعهد بمواصلة جهاز الأمن العام العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة "حزب الله".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13
موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".
وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".