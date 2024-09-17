https://sarabic.ae/20240917/استهدفت-مسؤولا-أدرعي-يكشف-عن-إحباط-عملية-لـحزب-الله-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1092819317.html

"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية

"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لـ"حزب الله"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T11:38+0000

2024-09-17T11:38+0000

2024-09-17T11:38+0000

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وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر "تلغرام"، أن "الشاباك خلال عملية مشتركة كشف عن عبوة ناسفة من نوع "كليماغور" التي يعرف استعمالها من قبل "حزب الله"، حيث كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، كما كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل "حزب الله" من لبنان".ولفت البيان إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة مشابهة لعبوة الكليماغور التي استخدمها "حزب الله" يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 2023 في بارك هياركون في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها لاستهداف مسؤول إسرائيلي.وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وقوف الجهات داخل "حزب الله" المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة.واختتم البيان بالتعهد بمواصلة جهاز الأمن العام العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة "حزب الله".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".

https://sarabic.ae/20240917/لبنان-يتحرك-دوليا-ضد-إسرائيل-بعد-مقتل-4-من-عناصر-الدفاع-المدني-1092811872.html

https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html

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