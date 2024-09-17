"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240917/استهدفت-مسؤولا-أدرعي-يكشف-عن-إحباط-عملية-لـحزب-الله-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1092819317.html
"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية
"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لـ"حزب الله"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:38+0000
2024-09-17T11:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:272:3500:2241_1920x0_80_0_0_f3362fd29f30cecaffb1300ed20d8d45.jpg
وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر "تلغرام"، أن "الشاباك خلال عملية مشتركة كشف عن عبوة ناسفة من نوع "كليماغور" التي يعرف استعمالها من قبل "حزب الله"، حيث كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، كما كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل "حزب الله" من لبنان".ولفت البيان إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة مشابهة لعبوة الكليماغور التي استخدمها "حزب الله" يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 2023 في بارك هياركون في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها لاستهداف مسؤول إسرائيلي.وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وقوف الجهات داخل "حزب الله" المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة.واختتم البيان بالتعهد بمواصلة جهاز الأمن العام العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة "حزب الله".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".
https://sarabic.ae/20240917/لبنان-يتحرك-دوليا-ضد-إسرائيل-بعد-مقتل-4-من-عناصر-الدفاع-المدني-1092811872.html
https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_982f4d7ff2cb99fd7d6c976a6c591f9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"استهدفت مسؤولا"... أدرعي يكشف عن إحباط عملية لـ"حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية

11:38 GMT 17.09.2024
© AMIR COHENجنود إسرائيليون بالقرب من السياج الحدودي على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة واحتجاج فلسطينيين على الجانب الآخر
جنود إسرائيليون بالقرب من السياج الحدودي على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة واحتجاج فلسطينيين على الجانب الآخر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AMIR COHEN
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لـ"حزب الله" كانت تستهدف مسؤولا سابقا في المؤسسة الأمنية، وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر "تلغرام"، أن "الشاباك خلال عملية مشتركة كشف عن عبوة ناسفة من نوع "كليماغور" التي يعرف استعمالها من قبل "حزب الله"، حيث كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، كما كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل "حزب الله" من لبنان".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني
09:49 GMT

وتابع البيان: "حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الإرهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة، وقد تم اطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الخصوص".

ولفت البيان إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة مشابهة لعبوة الكليماغور التي استخدمها "حزب الله" يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 2023 في بارك هياركون في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها لاستهداف مسؤول إسرائيلي.
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وقوف الجهات داخل "حزب الله" المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة.
واختتم البيان بالتعهد بمواصلة جهاز الأمن العام العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة "حزب الله".
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"
أمس, 16:50 GMT
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".
وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينأمس, 21:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала