زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"
سبوتنيك عربي
التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T16:50+0000
2024-09-16T16:50+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الاثنين، أوضح من خلالها أن الوقت ينفد أمام المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وأوضح لابيد في تغريدته أنه التقى بسوليفان خلال زيارته إلى واشنطن، حيث ناقش معه أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطين لدى حماس، بدعوى أن الوقت ينفد لدى الخاطفين في أنفاق حماس.وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "كل ساعة تمر تقربهم من موتهم. يجب أن نحضر صفقة تبادل أسرى".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأن هناك وزيرا سابقا في الواجهة لتسلم الحقيبة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240916/تقرير-نتنياهو-يستعد-لإقالة-غالانت-ووزير-سابق-في-الواجهة-1092764629.html
https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تحذر-إسرائيل-شن-عملية-عسكرية-واسعة-ضد-لبنان-لن-يعيد-الأسرى-1092789759.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"

16:50 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الاثنين، أوضح من خلالها أن الوقت ينفد أمام المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأوضح لابيد في تغريدته أنه التقى بسوليفان خلال زيارته إلى واشنطن، حيث ناقش معه أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطين لدى حماس، بدعوى أن الوقت ينفد لدى الخاطفين في أنفاق حماس.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "كل ساعة تمر تقربهم من موتهم. يجب أن نحضر صفقة تبادل أسرى".
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
تقرير: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت ووزير سابق في الواجهة
10:57 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأن هناك وزيرا سابقا في الواجهة لتسلم الحقيبة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".
وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
أمريكا تحذر إسرائيل: شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان لن يعيد الأسرى
16:10 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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