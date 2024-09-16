https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"

سبوتنيك عربي

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T16:50+0000

2024-09-16T16:50+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الاثنين، أوضح من خلالها أن الوقت ينفد أمام المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وأوضح لابيد في تغريدته أنه التقى بسوليفان خلال زيارته إلى واشنطن، حيث ناقش معه أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطين لدى حماس، بدعوى أن الوقت ينفد لدى الخاطفين في أنفاق حماس.وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "كل ساعة تمر تقربهم من موتهم. يجب أن نحضر صفقة تبادل أسرى".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأن هناك وزيرا سابقا في الواجهة لتسلم الحقيبة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من غالانت".وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة غالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240916/تقرير-نتنياهو-يستعد-لإقالة-غالانت-ووزير-سابق-في-الواجهة-1092764629.html

https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تحذر-إسرائيل-شن-عملية-عسكرية-واسعة-ضد-لبنان-لن-يعيد-الأسرى-1092789759.html

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