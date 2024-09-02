https://sarabic.ae/20240902/لابيد-يوجه-رسالة-إلى-وزراء-الحكومة-الإسرائيلية-باستثناء-وزيرين--ويحذرهم-من-تفكك-البلاد-1092300583.html
لابيد يوجه رسالة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية باستثناء وزيرين ويحذرهم من تفكك البلاد
لابيد يوجه رسالة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية باستثناء وزيرين ويحذرهم من تفكك البلاد
سبوتنيك عربي
وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رسالة إلى وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من تفكك وانهيار إسرائيل. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:32+0000
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واستسنى لابيد، في رسالته، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن هذه الحكومة تشارك في أكبر كارثة في تاريخ البلاد وتتحمل مسؤولية كل القرارات.وجاء في الرسالة أيضا، دعوة الوزراء للتحرك في ظل موت الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة واحدًا تلو الآخر في ظل صمت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتخبط الجيش في أزماته.وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.وأفادت القناة الـ13، بأن "رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/مصر-تقول-إن-الحكومة-الإسرائيلية-هي-المسؤولة-عن-عدم-الوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-قطاع-غزة-1092299089.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
لابيد يوجه رسالة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية باستثناء وزيرين ويحذرهم من تفكك البلاد
وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رسالة إلى وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من تفكك وانهيار إسرائيل.
واستسنى لابيد، في رسالته
، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن هذه الحكومة تشارك في أكبر كارثة في تاريخ البلاد وتتحمل مسؤولية كل القرارات.
وجاء في الرسالة أيضا، دعوة الوزراء للتحرك في ظل موت الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة واحدًا تلو الآخر في ظل صمت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتخبط الجيش في أزماته.
وبدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.
وأفادت القناة
الـ13، بأن "رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".
وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن
لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.