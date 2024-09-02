https://sarabic.ae/20240902/مصر-تقول-إن-الحكومة-الإسرائيلية-هي-المسؤولة-عن-عدم-الوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-قطاع-غزة-1092299089.html
مصر تقول إن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
مصر تقول إن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
جددت مصر، اليوم الاثنين، رفضها الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T08:40+0000
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وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية".وحذر المصدر المصري من أن "استمرار الحرب الحالية يُنذر بعواقب وخيمة على كافة المستويات"، مشيرا إلى أن مصر أكدت على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/تقرير-نتنياهو-تنصل-من-خطته-لإبرام-صفقة-بعدما-وافقت-حماس-على-معظم-ما-جاء-فيها-1092296527.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تقول إن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
جددت مصر، اليوم الاثنين، رفضها الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية".
وحذر المصدر المصري من أن "استمرار الحرب الحالية يُنذر بعواقب وخيمة على كافة المستويات"، مشيرا إلى أن مصر أكدت على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن
لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.