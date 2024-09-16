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"خطة الجنرالات" الإسرائيلية في غزة... ما إمكانية تطبيقها وتأثيرها على مفاوضات تبادل الأسرى؟
"خطة الجنرالات" الإسرائيلية في غزة... ما إمكانية تطبيقها وتأثيرها على مفاوضات تبادل الأسرى؟
سبوتنيك عربي
في خضم استمرار الحرب، وفشل المجتمع الدولي في إقرار هدنة، أو صفقة لتبادل الأسرى وووقف إطلاق النار، يطالب حزب الليكود الإسرائيلي بتطبيق ما يعرف بـ "خطة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:13+0000
2024-09-16T14:13+0000
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وأطلق حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ ما تعرف "بخطة الجنرالات"، التي تقضي بتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وإخلاء 200 ألف فلسطيني من هناك، لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.وقبل عدة أسابيع تكشفت ما أطلق عليها "خطة الجنرالات"، التي أعدها على ما يبدو رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يُعرف بأنه "مُنظّر" الحرب على غزة، ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب، وفقا لـ"العربية".ونصت تلك الخطة، على تنفيذ الجيش مرحلتين في غزة، تقضي الأولى بتهجير السكان المتبقين في شمال القطاع وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة، ثم تنفيذ عملية التهجير عينها في بقية أنحاء القطاع.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق الخطة الإسرائيلية في غزة، وقبول المجتمع الدولي بها، ومدى تأثيرها على ملف المباحثات بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب.معوقات التنفيذقال الدكتور أيمن الرقب، إن خطة الجنرالات تنطلق من خطة الجنرال غيورا آيلاند والذي طرح من قبل فكرة مركزة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وتوسيع قطاع غزة باقتطاع جزء من سيناء.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كانت الخطة سابقا تستهدف جزءا كبيرا من سكان الضفة وإبعادهم إلى قطاع غزة، وخلال الأيام الأخيرة تم تسريب خطة الجنرالات والتي شارك فيها لإيلاند نفسه والخطة حسب التسريب تسعى لتهجير سكان قطاع غزة إلى منطقة الوسط وبناء مستوطنات ثابته في قطاع غزة.وأكد أن "هذه خطة غير قابلة للتنفيذ لعدة أسباب أولها مساحة قطاع غزة الصغيرة، ورفض فلسطيني بالتوسع تجاه سيناء وكذلك رفض مصري بشكل كامل، والأمر الثاني رغم وجود جدار ذكي ومستوطنات تحيط قطاع غزة إلا أن المقاومة كسرت الجدار الذكي ودخلت لعمق المستوطنات وبالتالي مهما دشنوا مناطق عازلة فلا قيمة لها".وقال: "إن الأهم حسب تقديرات عسكرية أن هذه المناطق ستكون مكان استهداف من قبل المقاومة التي تتحرك تحت الأرض، وبالتالي الوصول لقتل الجيش الإسرائيلي في هذه الأماكن".وتابع: "صحيح أن العالم أظهر عجزه أمام الاحتلال ولكن إذا تألمت إسرائيل سنجد العالم يتكاتف معها كما حدث في السابع من أكتوبر، وبالتالي سيكون دور المقاومة هو إيلام إسرائيل".عنصرية وتطرفبدوره اعتبر الدكتور حسام الدجني، المحلل السياسي الفلسطيني، أن خطة الجنرالات التي تحدثت عنها وسائل إعلام عدة، تعكس الوجه الحقيقي المتطرف لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، وتكشف توجهات الاحتلال في عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هذه الخطة تتناقض تماما مع القانون الدولي، ومطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل، ويعري الاحتلال من كل سلوكياته تجاه الفلسطينيين".ويعتقد الدجني أن تطبيق هذه الخطة مسألة صعبة وستكون لها تحديات من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وتحديدا من المعارضة الإسرائيلية.وشدد على "ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي حتى من أجل مجرد التفكير بهذه الطريقة الفاشية العنصرية، وأن يتم التحرك للجم للاحتلال في المحاكم الدولية، ومن الدول والمؤسسات الدولية".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"خطة الجنرالات" الإسرائيلية في غزة... ما إمكانية تطبيقها وتأثيرها على مفاوضات تبادل الأسرى؟

14:13 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Adel Hana غزة
غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
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حصري
في خضم استمرار الحرب، وفشل المجتمع الدولي في إقرار هدنة، أو صفقة لتبادل الأسرى وووقف إطلاق النار، يطالب حزب الليكود الإسرائيلي بتطبيق ما يعرف بـ "خطة الجنرالات" في قطاع غزة.
وأطلق حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ ما تعرف "بخطة الجنرالات"، التي تقضي بتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وإخلاء 200 ألف فلسطيني من هناك، لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وقبل عدة أسابيع تكشفت ما أطلق عليها "خطة الجنرالات"، التي أعدها على ما يبدو رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يُعرف بأنه "مُنظّر" الحرب على غزة، ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب، وفقا لـ"العربية".
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ونصت تلك الخطة، على تنفيذ الجيش مرحلتين في غزة، تقضي الأولى بتهجير السكان المتبقين في شمال القطاع وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة، ثم تنفيذ عملية التهجير عينها في بقية أنحاء القطاع.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق الخطة الإسرائيلية في غزة، وقبول المجتمع الدولي بها، ومدى تأثيرها على ملف المباحثات بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

معوقات التنفيذ

قال الدكتور أيمن الرقب، إن خطة الجنرالات تنطلق من خطة الجنرال غيورا آيلاند والذي طرح من قبل فكرة مركزة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وتوسيع قطاع غزة باقتطاع جزء من سيناء.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كانت الخطة سابقا تستهدف جزءا كبيرا من سكان الضفة وإبعادهم إلى قطاع غزة، وخلال الأيام الأخيرة تم تسريب خطة الجنرالات والتي شارك فيها لإيلاند نفسه والخطة حسب التسريب تسعى لتهجير سكان قطاع غزة إلى منطقة الوسط وبناء مستوطنات ثابته في قطاع غزة.
وأكد أن "هذه خطة غير قابلة للتنفيذ لعدة أسباب أولها مساحة قطاع غزة الصغيرة، ورفض فلسطيني بالتوسع تجاه سيناء وكذلك رفض مصري بشكل كامل، والأمر الثاني رغم وجود جدار ذكي ومستوطنات تحيط قطاع غزة إلا أن المقاومة كسرت الجدار الذكي ودخلت لعمق المستوطنات وبالتالي مهما دشنوا مناطق عازلة فلا قيمة لها".
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وقال: "إن الأهم حسب تقديرات عسكرية أن هذه المناطق ستكون مكان استهداف من قبل المقاومة التي تتحرك تحت الأرض، وبالتالي الوصول لقتل الجيش الإسرائيلي في هذه الأماكن".
وتابع: "صحيح أن العالم أظهر عجزه أمام الاحتلال ولكن إذا تألمت إسرائيل سنجد العالم يتكاتف معها كما حدث في السابع من أكتوبر، وبالتالي سيكون دور المقاومة هو إيلام إسرائيل".

عنصرية وتطرف

بدوره اعتبر الدكتور حسام الدجني، المحلل السياسي الفلسطيني، أن خطة الجنرالات التي تحدثت عنها وسائل إعلام عدة، تعكس الوجه الحقيقي المتطرف لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، وتكشف توجهات الاحتلال في عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هذه الخطة تتناقض تماما مع القانون الدولي، ومطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل، ويعري الاحتلال من كل سلوكياته تجاه الفلسطينيين".
ويعتقد الدجني أن تطبيق هذه الخطة مسألة صعبة وستكون لها تحديات من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وتحديدا من المعارضة الإسرائيلية.
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وشدد على "ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي حتى من أجل مجرد التفكير بهذه الطريقة الفاشية العنصرية، وأن يتم التحرك للجم للاحتلال في المحاكم الدولية، ومن الدول والمؤسسات الدولية".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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