https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-فيديو--1092767085.html

لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T11:14+0000

2024-09-16T11:14+0000

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وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره المصري: "نأمل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونؤكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين".ولفت إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وكذلك في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات للفلسطينيين.وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "نعرب عن تقديرنا لدور موسكو والموقف الذي تتبناه منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تطورات القضية الفلسطينية".وأضاف: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 7 عقود".وأضاف أنه جرت مناقشة عدد من المشروعات العملاقة المشتركة بين مصر وروسيا، علاوة على التحضيرات للقمة المقبلة لمجموعة "بريكس"، وذلك خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.وأردف الوزير عبد العاطي: "في اجتماع تعدت مدته الساعة، ناقشنا العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحدثنا عن عدد من المشروعات العملاقة وفي مقدمتها محطة الطاقة النووية في الضبعة والمنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في قناة السويس".وأكد عبد العاطي أن "مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في البحر الأحمر، والحل يكمن في معالجة التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".

https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-المصري-في-موسكو-فيديو--1092762382.html

https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-موسكو-لبحث-دفع-أوجه-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1092733355.html

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مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو سبوتنيك عربي مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو 2024-09-16T11:14+0000 true PT35M57S

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