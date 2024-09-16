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لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة
لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T11:14+0000
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وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره المصري: "نأمل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونؤكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين".ولفت إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وكذلك في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات للفلسطينيين.وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "نعرب عن تقديرنا لدور موسكو والموقف الذي تتبناه منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تطورات القضية الفلسطينية".وأضاف: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 7 عقود".وأضاف أنه جرت مناقشة عدد من المشروعات العملاقة المشتركة بين مصر وروسيا، علاوة على التحضيرات للقمة المقبلة لمجموعة "بريكس"، وذلك خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.وأردف الوزير عبد العاطي: "في اجتماع تعدت مدته الساعة، ناقشنا العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحدثنا عن عدد من المشروعات العملاقة وفي مقدمتها محطة الطاقة النووية في الضبعة والمنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في قناة السويس".وأكد عبد العاطي أن "مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في البحر الأحمر، والحل يكمن في معالجة التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".
https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-المصري-في-موسكو-فيديو--1092762382.html
https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-موسكو-لبحث-دفع-أوجه-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1092733355.html
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مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو
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روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

11:14 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 16.09.2024)
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره المصري: "نأمل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونؤكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تعرقل تمرير أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وكذلك في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات للفلسطينيين.
محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
09:32 GMT
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "نعرب عن تقديرنا لدور موسكو والموقف الذي تتبناه منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تطورات القضية الفلسطينية".
وأضاف: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 7 عقود".

وتابع: "نشعر بغضب شديد من صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث بالأراضي الفلسطينية من قتل وتجويع، وسنواصل جهودنا الدؤوبة مع الشركاء للتوصل إلى صفقة تضمن تبادل الأسرى وتوقف العدوان".

وأضاف أنه جرت مناقشة عدد من المشروعات العملاقة المشتركة بين مصر وروسيا، علاوة على التحضيرات للقمة المقبلة لمجموعة "بريكس"، وذلك خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
أمس, 11:03 GMT
وأردف الوزير عبد العاطي: "في اجتماع تعدت مدته الساعة، ناقشنا العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحدثنا عن عدد من المشروعات العملاقة وفي مقدمتها محطة الطاقة النووية في الضبعة والمنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في قناة السويس".

وأضاف: "ناقشنا التعاون المشترك بين البلدين لدعم عملية التنمية في القارة الأفريقية، وتبادلنا الاستعدادات القادمة لعقد تجمع "بريكس"، وأشكر روسيا على دورها في التنظيم".

وأكد عبد العاطي أن "مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في البحر الأحمر، والحل يكمن في معالجة التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات قبل الاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في دار الاستقبال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "تعاوننا مع روسيا يستند على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي ينص على التنسيق المنتظم حول القضايا الدولية".

وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".
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