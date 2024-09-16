https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-المصري-في-موسكو-فيديو--1092762382.html
لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث من المتوقع أن يناقش الوزيران... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T09:32+0000
2024-09-16T09:32+0000
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محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.
2024-09-16T09:32+0000
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روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, видео
روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, видео
لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
09:32 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 16.09.2024)
يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث من المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.