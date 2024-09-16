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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث من المتوقع أن يناقش الوزيران... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
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محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.
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روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, видео
روسيا, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, видео

لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو

09:32 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 16.09.2024)
© Ruptly
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يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث من المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.
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