https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-العراقي-استمرار-حرب-غزة-سيحولها-إلى-نار-تأكل-المنطقة-بشكل-كامل-1092746147.html
وزير الخارجية العراقي: استمرار حرب غزة سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل
وزير الخارجية العراقي: استمرار حرب غزة سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على ضرورة العمل العربي الجماعي والتواصل مع القوى الغربية والدفع قدماً بالضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على قطاع غزة، والحد... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T18:08+0000
2024-09-15T18:08+0000
2024-09-15T18:08+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716055_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f98f86ed98e855f092f3071ef4a45b0f.jpg
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، وإن توسيع رقعتها إلى مناطق أخرى يعني تهديد السلم والأمن بالمنطقة والعالم أجمع"، محذرا من أن استمرار الحرب سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل.وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أفاد بأن "توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".وتابع: "الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240915/بن-غفير-يهاجم-نتنياهو-بعد-مرور-أسبوعين-على-اليوم-المرعب-دون-رد-الجيش-الإسرائيلي-1092733920.html
https://sarabic.ae/20240915/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-مفاجأة-من-الذين-انضموا-للقتال-في-غزة-ومن-أين-أتو-1092728357.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ff640b6f1cacaff21a30cbceec123ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: استمرار حرب غزة سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل
شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على ضرورة العمل العربي الجماعي والتواصل مع القوى الغربية والدفع قدماً بالضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على قطاع غزة، والحد من انتقالها إلى مناطق أخرى.
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، وإن توسيع رقعتها إلى مناطق أخرى يعني تهديد السلم والأمن بالمنطقة والعالم أجمع"، محذرا من أن استمرار الحرب سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل.
وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أفاد بأن "توسيع الحرب إلى جبهات أخرى
خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".
وتابع: "الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.
وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف مصاب.