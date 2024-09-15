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https://sarabic.ae/20240915/بن-غفير-يهاجم-نتنياهو-بعد-مرور-أسبوعين-على-اليوم-المرعب-دون-رد-الجيش-الإسرائيلي-1092733920.html
بن غفير يهاجم نتنياهو بعد مرور أسبوعين على "اليوم المرعب" دون رد الجيش الإسرائيلي
بن غفير يهاجم نتنياهو بعد مرور أسبوعين على "اليوم المرعب" دون رد الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم لاأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T11:47+0000
2024-09-15T11:47+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بن غفير، قال لنتنياهو: "مر أسبوعان على مقتل المختطفين الـ6 في مدنية رفح بقطاع غزة دون أن يرد الجيش الإسرائيلي"، واصفا إياه بـ"اليوم المرعب الذي يمر كل يوم على الإسرائيليين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، العثور على جثث المحتجزين الـ6 داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، مشيرًا إلى أن الجثث لكرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.وتقول إسرائيل إن حركة حماس لا تزال تحتجز 101 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240910/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-فيديو-للنفق-الذي-انتشل-منه-جثث-6-أسرى-1092590946.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

بن غفير يهاجم نتنياهو بعد مرور أسبوعين على "اليوم المرعب" دون رد الجيش الإسرائيلي

11:47 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم لاأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بن غفير، قال لنتنياهو: "مر أسبوعان على مقتل المختطفين الـ6 في مدنية رفح بقطاع غزة دون أن يرد الجيش الإسرائيلي"، واصفا إياه بـ"اليوم المرعب الذي يمر كل يوم على الإسرائيليين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، العثور على جثث المحتجزين الـ6 داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، مشيرًا إلى أن الجثث لكرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.
قوات من الجيش الإسرائيلي داخل نفق تابع لحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعرض فيديو للنفق الذي انتشل منه جثث 6 أسرى
10 سبتمبر, 17:33 GMT
وتقول إسرائيل إن حركة حماس لا تزال تحتجز 101 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف مصاب.
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