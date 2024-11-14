https://sarabic.ae/20241114/الأسد-ولاريجاني-يؤكدان-دعمهما-لفلسطين-ولبنان-في-مواجهة-إسرائيل-1094808825.html
الأسد ولاريجاني يؤكدان دعمهما لفلسطين ولبنان في مواجهة إسرائيل
الأسد ولاريجاني يؤكدان دعمهما لفلسطين ولبنان في مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أجرى علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حول التطورات التي تشهدها... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T16:39+0000
2024-11-14T16:39+0000
2024-11-14T16:39+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
بشار الأسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102034/04/1020340409_0:0:4198:2362_1920x0_80_0_0_58164feb67716e0a00f88eda4620e9ce.jpg
جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.ولفتت الوكالة إلى أن الأسد ولاريجاني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق بما يخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.وأكد الرئيس السوري تمسك بلاده بالحقوق الفلسطينية التاريخية وأشاد بصمود الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد لـ"جرائم الإبادة الجماعية ووقف المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون.ومن جانبه أكد لاريجاني، وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية واستعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم.وشدد لاريجاني على أن سوريا تقوم بدور محوري في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وتقول إنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك، بينما تؤكد إيران مرارا وقوفها إلى جانب سوريا ودعمها الكامل لها في مواجهة إسرائيل.
https://sarabic.ae/20220616/إيران-ترد-على-التهديد-بقصف-قصر-بشار-الأسد-سنسوي-مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالأرض-1063720419.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102034/04/1020340409_469:0:4198:2797_1920x0_80_0_0_ccc816209bdb276a7cd8bb4cd315d195.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, بشار الأسد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, بشار الأسد
الأسد ولاريجاني يؤكدان دعمهما لفلسطين ولبنان في مواجهة إسرائيل
أجرى علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ولفتت الوكالة إلى أن الأسد ولاريجاني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق
بما يخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وأكد الرئيس السوري
تمسك بلاده بالحقوق الفلسطينية التاريخية وأشاد بصمود الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد لـ"جرائم الإبادة الجماعية ووقف المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون.
ومن جانبه أكد لاريجاني، وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية واستعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم.
وشدد لاريجاني على أن سوريا
تقوم بدور محوري في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وتقول إنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك، بينما تؤكد إيران مرارا وقوفها إلى جانب سوريا ودعمها الكامل لها في مواجهة إسرائيل.