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https://sarabic.ae/20241125/قائد-الجيش-الإيراني-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-الـ25-سنة-المقبلة-1095156046.html
قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلة
قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، استمرار دعم بلاده لجبهة المقاومة، وللشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حتى تحقيق هدف "زوال إسرائيل بالكامل". 25.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-25T10:21+0000
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وخلال مشاركته في ملتقى تعبئة لجنة الإمام الخميني للإغاثة، يوم الأحد، أشار موسوي إلى أن المؤشرات الحالية تدل على أن "إسرائيل لن تبقى خلال الـ25 عاما القادمة". وأضاف أن دعم إيران لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني يأتي من منطلقات قانونية وإنسانية ومشروعة وثورية، مؤكدا أن سياسة إيران ترتكز على المقاومة والتطوير العسكري لمواجهة مختلف التهديدات التي قد يشكلها العدو، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. كما ألقى باللوم على أمريكا، معتبرا أنها "المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة وإرباك الأوضاع". وأضاف: "لا يزال الكيان الصهيوني فاقدا للمصداقية، والشواهد تؤكد أنه لن يدوم لـ 25 عاما أخرى". واختتم قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، تصريحه بالإشارة إلى أن “الحركة العالمية المناهضة للصهيونية أصبحت أكثر نشاطا وانتشارا في مختلف أنحاء العالم”.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-أول-علامات-زوال-إسرائيل-ويتعهد-بالانتقام-منها-1095105608.html
https://sarabic.ae/20241115/مسؤولون-إسرائيل-دمرت-منشأة-أبحاث-نووية-في-هجومها-الأخير-على-إيران-1094833168.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلة

10:21 GMT 25.11.2024
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
الجيش الإيراني
© AP Photo
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أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، استمرار دعم بلاده لجبهة المقاومة، وللشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حتى تحقيق هدف "زوال إسرائيل بالكامل".
وخلال مشاركته في ملتقى تعبئة لجنة الإمام الخميني للإغاثة، يوم الأحد، أشار موسوي إلى أن المؤشرات الحالية تدل على أن "إسرائيل لن تبقى خلال الـ25 عاما القادمة".
وأضاف أن دعم إيران لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني يأتي من منطلقات قانونية وإنسانية ومشروعة وثورية، مؤكدا أن سياسة إيران ترتكز على المقاومة والتطوير العسكري لمواجهة مختلف التهديدات التي قد يشكلها العدو، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
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كما ألقى باللوم على أمريكا، معتبرا أنها "المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة وإرباك الأوضاع".
وأضاف: "لا يزال الكيان الصهيوني فاقدا للمصداقية، والشواهد تؤكد أنه لن يدوم لـ 25 عاما أخرى".
واختتم قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، تصريحه بالإشارة إلى أن “الحركة العالمية المناهضة للصهيونية أصبحت أكثر نشاطا وانتشارا في مختلف أنحاء العالم”.
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مسؤولون: إسرائيل دمرت منشأة أبحاث نووية في هجومها الأخير على إيران
15 نوفمبر, 13:32 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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