https://sarabic.ae/20241115/مسؤولون-إسرائيل-دمرت-منشأة-أبحاث-نووية-في-هجومها-الأخير-على-إيران-1094833168.html

مسؤولون: إسرائيل دمرت منشأة أبحاث نووية في هجومها الأخير على إيران

مسؤولون: إسرائيل دمرت منشأة أبحاث نووية في هجومها الأخير على إيران

سبوتنيك عربي

أفادت مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، بأن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية في إيران، الشهر الماضي، أدت إلى تدمير منشأة أبحاث نووية نشطة داخل مجمع... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T13:32+0000

2024-11-15T13:32+0000

2024-11-15T13:32+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103501/03/1035010398_0:243:2048:1395_1920x0_80_0_0_05bb38f441355e6830ca8007803760f0.jpg

وذكر موقع "واللا"، اليوم الجمعة، عن 3 مسؤولين أمريكيين، ومسؤول إسرائيلي، ومسؤول إسرائيلي سابق، أن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بجهود إيران لاستئناف أبحاث الأسلحة النووية.ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الإيرانية كانت تستخدم المنشأة لأنشطة "علمية" قد تمهد لإنتاج سلاح نووي، مع تغطية هذه الأنشطة بأنها لأغراض مدنية.وأشار التقرير إلى أن المنشأة، التي كانت تُستخدم سابقًا لاختبار متفجرات ضرورية لتفعيل جهاز نووي، اعتُبرت غير نشطة بعد إغلاق برنامج إيران النووي رسميا في عام 2003. ومع ذلك، بدأت الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بمراقبة نشاط جديد في الموقع منذ أوائل هذا العام.يذكر أنه في عملية استغرقت ساعات يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل أن 100 مقاتلة استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية في أنحاء إيران، بما في ذلك مواقع تصنيع وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، إضافة إلى بطاريات الدفاع الجوي.ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية تسببت بـ"أضرار محدودة"، وتوعدت بالرد على الهجوم الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20241027/نتنياهو-الهجمات-على-إيران-كانت-دقيقة-وقوية-وحققت-كل-أهدافها-1094207105.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار