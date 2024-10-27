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https://sarabic.ae/20241027/نتنياهو-الهجمات-على-إيران-كانت-دقيقة-وقوية-وحققت-كل-أهدافها-1094207105.html
نتنياهو: الهجمات على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها
نتنياهو: الهجمات على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي الذي شنته فجر السبت، على إيران حقق كل أهدافه. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T11:14+0000
2024-10-27T11:14+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو في كلمة متلفزة، أنه تم إلحاق الضرر بقدرات إيران الدفاعية، مضيفا أن "إسرائيل في ذروة حرب وجود طويلة وصعبة وما فعلته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عملية إبادة جماعية"، على حد قوله.وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "القوات الجوية هاجمت جميع أنحاء إيران، وألحقنا الضرر بقدرة إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ الموجهة نحونا.. والهجمات على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الضربة التي شنتها تل أبيب ضد طهران، أدت إلى تدمير معدات حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن مصادر إسرائيلية، أن تدمير معدات إيرانية حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية يضر بشدة بقدرة إيران على تجديد مخزونها من الصواريخ.وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران. وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241027/تقرير-الضربة-الإسرائيلية-تؤثر-على-قدرة-إيران-في-تجديد-مخزون-صواريخها-1094206347.html
https://sarabic.ae/20241026/إسرائيل-تشيد-بأمريكا-لتعاونها-العلني-والسري-في-هجومها-على-إيران-1094193954.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

نتنياهو: الهجمات على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها

11:14 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي الذي شنته فجر السبت، على إيران حقق كل أهدافه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو في كلمة متلفزة، أنه تم إلحاق الضرر بقدرات إيران الدفاعية، مضيفا أن "إسرائيل في ذروة حرب وجود طويلة وصعبة وما فعلته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عملية إبادة جماعية"، على حد قوله.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "القوات الجوية هاجمت جميع أنحاء إيران، وألحقنا الضرر بقدرة إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ الموجهة نحونا.. والهجمات على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
تقرير: الضربة الإسرائيلية تؤثر على قدرة إيران في تجديد مخزون صواريخها
10:34 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الضربة التي شنتها تل أبيب ضد طهران، أدت إلى تدمير معدات حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن مصادر إسرائيلية، أن تدمير معدات إيرانية حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية يضر بشدة بقدرة إيران على تجديد مخزونها من الصواريخ.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران. وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".
ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
إسرائيل تشيد بأمريكا لتعاونها "العلني والسري" في هجومها على إيران
أمس, 18:17 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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