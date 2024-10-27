https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-جنود-وإصابة-5-آخرين-جنوبي-لبنان-1094205384.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين في كتيبة 8207 التابعة للواء "ألون" في معارك جنوبي لبنان. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 4 جنود قتلوا في كمين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، من بينهم الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجنود الإسرائيليين الأربعة جميعهم من كتيبة 8207 في لواء "ألون"، كما أصيب 5 جنود آخرون بجروح خطيرة.وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم قوات "يونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي، اليوم السبت، إن جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض ورفع التقارير رغم التحديات.وشدد على أن القوات لن تتحرك من مواقعها رغم كل التهديدات، وتجديد إسرائيل استهدافها للقوات الأممية في لبنان على الرغم من التنديدات الدولية.يذكر أن جنود "يونيفيل" كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة جنود.ويأتي هذا بعدما أعلنت القوة الدولية "يونيفيل" في بيان، انسحاب جنودها قبل يومين من موقع مراقبة تابع للقوة في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بعد تعرّضه لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي.وذكرت أن جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة، كانوا يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة، وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحرّاس المناوبون لتجنّب الإصابة.

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