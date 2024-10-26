https://sarabic.ae/20241026/لبنان-يدعو-مجلس-الأمن-لتحمل-مسؤولياته-في-وضع-حد-للتصعيد-الإسرائيلي-في-أنحاء-المنطقة-كافة-1094182919.html

لبنان يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في أنحاء المنطقة كافة

لبنان يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في أنحاء المنطقة كافة

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، "الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، فجر اليوم". 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T11:03+0000

2024-10-26T11:03+0000

2024-10-26T11:03+0000

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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها تعد "هذا الهجوم انتهاكا لسيادة إيران وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي"، داعية "المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي، في كافة أنحاء المنطقة".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عن "انتهاء الرد الإسرائيلي على إيران"، متوعدًا بـ"الرد على أي هجوم إيراني جديد قد يحدث".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر اليوم: "انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، لقد نفذنا هجمات مستهدفة ودقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، وأحبطنا تهديدات فورية لدولة إسرائيل".وأضاف: "إذا ارتكب النظام في إيران، الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر للرد".‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عملية "أيام الحساب"، جيش الدفاع استكمل مهاجمة أهداف عسكرية في إيران".وأضاف: "استكمل جيش الدفاع هجومًا موجها بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها".وتابع أدرعي: "‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل، على مدار العام الأخير، حيث شكّلت هذه الصواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًا ضد مواطني إسرائيل"، مؤكدا أن "الغارة أنجزت أهدافها".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بـ"تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر له، أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة، منذ 7 أكتوبر 2023، على 7 جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المدن.وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت عقب الهجمة الإسرائيلية على البلاد، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".وأعلن مقر الدفاعات الجوية الإيرانية، أن إسرائيل هاجمت بعض النقاط في طهران وخوزستان، لافتًا إلى "نجاح اعتراض الاستهدافات عدا بعض الأضرار المحدودة".

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https://sarabic.ae/20241026/السعودية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-إيران-1094178179.html

https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html

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