https://sarabic.ae/20241126/مع-احتمالية-قرب-وقف-إطلاق-النار-أرقام-عن-تكلفة-الحرب-على-لبنان-وإسرائيل-1095221223.html

مع احتمالية قرب وقف إطلاق النار... أرقام عن تكلفة الحرب على لبنان وإسرائيل

مع احتمالية قرب وقف إطلاق النار... أرقام عن تكلفة الحرب على لبنان وإسرائيل

سبوتنيك عربي

مع احتمالية توقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قريبا، بموجب اتفاق لإنهاء أكثر من عام من التصعيد، والذي بدأ مع صراع غزة، نسرد لكم فيما يلي ملخصا... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T17:18+0000

2024-11-26T17:18+0000

2024-11-26T17:18+0000

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التأثير الاقتصاديلبنان:• تكبّد خسائر بـ8.5 مليار دولار.• الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.7% في 2024.• تضرر قطاع السياحة والضيافة بخسائر قدرها 1.1 مليار دولار.إسرائيل:• ارتفاع العجز المالي إلى 8% من الناتج المحلي.• تضخم بنسبة 3.5%، مما دفع البنك المركزي الإسرائيلي للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.• الاقتصاد سجل نموًا بـ3.8% في الربع الثالث بعد تراجع سابق.الدمارلبنان:• أضرار المساكن بلغت 2.8 مليار دولار، مع تدمير 99 ألف وحدة، وفقا لتقرير للبنك الدولي.• الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت تدمير 262 مبنى.• خسائر الزراعة تجاوزت 1.1 مليار دولار، بفعل تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية.إسرائيل:• أضرار الممتلكات بلغت مليار شيكل (273 مليون دولار).• احتراق 55 ألف فدان من الغابات والمناطق الطبيعية.الضحايا• لبنان: سقط 3768 قتيلا و15699 جريحا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، والأرقام تشمل مدنيين ومقاتلي "حزب الله" اللبناني.• "حزب الله": أعلن سابقا عن مقتل 500 مقاتل حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما يُقدّر معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب أن إجمالي قتلاه بـ2450، وفقا لتقارير غربية.• إسرائيل: قتل 73 جنديا و45 مدنيًا في شمال إسرائيل والجولان المحتل نتيجة ضربات "حزب الله".النزوح• لبنان: نزح 886 ألف شخص داخليا وفرّ 540 ألفا إلى سوريا، وفقا لبيان من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.• إسرائيل: تم إجلاء 60 ألف شخص من شمال البلاد.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وذكر موقع إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) منذ قليل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".وتابع: "من المتوقع أن يعلن بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق هذا المساء على أن يبدأ سريانه صباح الغد"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.

https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html

https://sarabic.ae/20241126/هل-يهدد-رفض-بن-غفير-وسموتريتش-توقيع-اتفاق-سياسي-مع-حزب-الله-بقاء-حكومة-نتنياهو-1095219755.html

https://sarabic.ae/20241126/نائب-لبناني-لبنان-يقترب-من-الاتفاق-النهائي-والمفاوضات-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1095197257.html

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