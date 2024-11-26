https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر سياسي مطلع على المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان، بأن الاتفاق المرتقب بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية على غرار عام 2006،... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T16:46+0000
2024-11-26T16:46+0000
2024-11-26T16:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8cf02c0cc141bcf9ffe09d9171a7907.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الاتفاق المرتقب ليس وقف إطلاق النار إنما وقف الأعمال الحربية وفق ما حصل في العام 2006، وهذا المسألة تحتمل الكثير من النقاشات حول طبيعة الأعمال الحربية، التي تشمل أي عمل استفزازي حتى ولو كان تلويحا بعلم".وقال: "بنود اتفاق وقف إطلاق النار تتمحور حول تطبيق القرار 1701، وتشمل مهلة 60 يومًا للاختبار من الجانبين وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها خلال المعركة، وانتشار الجيش اللبناني في كل المواقع والمراقبة للاتفاق".وأضاف: "خلال مدة الـ60 يوما سيجري النقاش حول النقاط البرية المتنازع عليها الـ13 بين لبنان وإسرائيل على الخط الأزرق، وخلال هذه الفترة من المفترض تحديد إلى أين سينسحب الجانب الإسرائيلي".وأشار المصدر إلى أن انتخاب الرئيس لا يرتبط ببنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهو تدبير داخلي لبناني وليس طلبا أمريكيا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html
https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f996d12a7b8bb1a4be16310f2ed4ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006
أفاد مصدر سياسي مطلع على المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان، بأن الاتفاق المرتقب بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية على غرار عام 2006، بما في ذلك أي تحرك استفزازي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الاتفاق المرتقب ليس وقف إطلاق النار إنما وقف الأعمال الحربية وفق ما حصل في العام 2006، وهذا المسألة تحتمل الكثير من النقاشات حول طبيعة الأعمال الحربية، التي تشمل أي عمل استفزازي حتى ولو كان تلويحا بعلم".
وأكد المصدر أن بنود الاتفاق تنص على مهلة مدتها 60 يوما لتطبيق القرار 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي دخلتها، مع التباحث حول المواقع البرية الـ13 المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان على الخط الأزرق.
وقال: "بنود اتفاق وقف إطلاق النار تتمحور حول تطبيق القرار 1701، وتشمل مهلة 60 يومًا للاختبار من الجانبين وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها خلال المعركة، وانتشار الجيش اللبناني في كل المواقع والمراقبة للاتفاق".
وأضاف: "خلال مدة الـ60 يوما سيجري النقاش حول النقاط البرية المتنازع عليها الـ13 بين لبنان وإسرائيل على الخط الأزرق، وخلال هذه الفترة من المفترض تحديد إلى أين سينسحب الجانب الإسرائيلي".
وأشار المصدر إلى أن انتخاب الرئيس لا يرتبط ببنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهو تدبير داخلي لبناني وليس طلبا أمريكيا.
وقال: "مسألة انتخاب رئيس للجمهورية غير مرتبطة ببنود الاتفاق، وهي تدبير داخلي لبناني، وسبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى جلسة انتخاب".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك
"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".