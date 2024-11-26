https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html

مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006

مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر سياسي مطلع على المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان، بأن الاتفاق المرتقب بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية على غرار عام 2006،... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T16:46+0000

2024-11-26T16:46+0000

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الاتفاق المرتقب ليس وقف إطلاق النار إنما وقف الأعمال الحربية وفق ما حصل في العام 2006، وهذا المسألة تحتمل الكثير من النقاشات حول طبيعة الأعمال الحربية، التي تشمل أي عمل استفزازي حتى ولو كان تلويحا بعلم".وقال: "بنود اتفاق وقف إطلاق النار تتمحور حول تطبيق القرار 1701، وتشمل مهلة 60 يومًا للاختبار من الجانبين وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها خلال المعركة، وانتشار الجيش اللبناني في كل المواقع والمراقبة للاتفاق".وأضاف: "خلال مدة الـ60 يوما سيجري النقاش حول النقاط البرية المتنازع عليها الـ13 بين لبنان وإسرائيل على الخط الأزرق، وخلال هذه الفترة من المفترض تحديد إلى أين سينسحب الجانب الإسرائيلي".وأشار المصدر إلى أن انتخاب الرئيس لا يرتبط ببنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهو تدبير داخلي لبناني وليس طلبا أمريكيا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".

https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html

https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html

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