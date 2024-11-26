إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html
إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه
إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T15:15+0000
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وذكر موقع إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) منذ قليل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".وتابع: "من المتوقع أن يعلن بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق هذا المساء على أن يبدأ سريانه صباح الغد"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html
https://sarabic.ae/20241126/بن-غفير-يجدد-رفضه-لأي-اتفاق-لوقف-لإطلاق-النار-مع-لبنان-1095188413.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه

15:15 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وذكر موقع إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) منذ قليل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وتابع: "من المتوقع أن يعلن بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق هذا المساء على أن يبدأ سريانه صباح الغد"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشه
10:00 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.

وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
بن غفير يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان
06:44 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
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