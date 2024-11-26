https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html

إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه

إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T15:15+0000

2024-11-26T15:15+0000

2024-11-26T15:15+0000

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وذكر موقع إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) منذ قليل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".وتابع: "من المتوقع أن يعلن بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق هذا المساء على أن يبدأ سريانه صباح الغد"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.

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