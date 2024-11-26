https://sarabic.ae/20241126/نائب-لبناني-لبنان-يقترب-من-الاتفاق-النهائي-والمفاوضات-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1095197257.html

نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

سبوتنيك عربي

أكد النائب اللبناني قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنّ "الأجواء المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تسير في اتجاه... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T11:00+0000

2024-11-26T11:00+0000

2024-11-26T11:00+0000

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أوضح هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الاتصالات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت على قدم وساق في اليومين الماضيين، حيث تم العمل على تفكيك جميع العقبات المتبقية لتسريع التوصل إلى اتفاق شامل"، وأضاف أنّ "لبنان في الوقت الراهن يتوقع الإعلان عن الاتفاق بمجرد التوصل إلى صيغة نهائية". وأوضح هاشم في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان "سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق"، مبينًا أن "الأمور تبقى في خواتيمها".وفي ما يتعلق بالإعلان عن الاتفاق، أشار هاشم إلى أنّ "الإعلان سيكون مشتركاً بين الولايات المتحدة وفرنسا، وفي أعقابه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني لإعلان الاتفاق رسميا".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العقبات المتبقية تتعلق بشكل أساسي بمسألة الحدود البرية، حيث يصر لبنان على عدم التراجع عن ما تم التوافق عليه في اللجنة الثلاثية والنقاط الـ 13 التي تم التفاهم حولها"، مشددًا على أنّ "لبنان لن يقبل بأي تنازل عن حقوقه في هذا السياق".وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سباق من اليوم، "انفتاحه على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات العدو الإسرائيلية ومخاطره الوجودية".في حين تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو

https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html

https://sarabic.ae/20241125/إعلام-من-المتوقع-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-خلال-24-ساعة-1095183398.html

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