نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
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مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
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بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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https://sarabic.ae/20241126/نائب-لبناني-لبنان-يقترب-من-الاتفاق-النهائي-والمفاوضات-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1095197257.html
نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح
نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح
سبوتنيك عربي
أكد النائب اللبناني قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنّ "الأجواء المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تسير في اتجاه... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:00+0000
2024-11-26T11:00+0000
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أوضح هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الاتصالات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت على قدم وساق في اليومين الماضيين، حيث تم العمل على تفكيك جميع العقبات المتبقية لتسريع التوصل إلى اتفاق شامل"، وأضاف أنّ "لبنان في الوقت الراهن يتوقع الإعلان عن الاتفاق بمجرد التوصل إلى صيغة نهائية". وأوضح هاشم في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان "سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق"، مبينًا أن "الأمور تبقى في خواتيمها".وفي ما يتعلق بالإعلان عن الاتفاق، أشار هاشم إلى أنّ "الإعلان سيكون مشتركاً بين الولايات المتحدة وفرنسا، وفي أعقابه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني لإعلان الاتفاق رسميا".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العقبات المتبقية تتعلق بشكل أساسي بمسألة الحدود البرية، حيث يصر لبنان على عدم التراجع عن ما تم التوافق عليه في اللجنة الثلاثية والنقاط الـ 13 التي تم التفاهم حولها"، مشددًا على أنّ "لبنان لن يقبل بأي تنازل عن حقوقه في هذا السياق".وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سباق من اليوم، "انفتاحه على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات العدو الإسرائيلية ومخاطره الوجودية".في حين تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: لبنان يقترب من الاتفاق النهائي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

11:00 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية
 الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد النائب اللبناني قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، أنّ "الأجواء المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تسير في اتجاه إيجابي"، مشيراً إلى أنّ "الوسيط الأمريكي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى اتفاق نهائي من خلال تواصله المستمر مع جميع الأطراف المعنية".
أوضح هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الاتصالات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت على قدم وساق في اليومين الماضيين، حيث تم العمل على تفكيك جميع العقبات المتبقية لتسريع التوصل إلى اتفاق شامل"، وأضاف أنّ "لبنان في الوقت الراهن يتوقع الإعلان عن الاتفاق بمجرد التوصل إلى صيغة نهائية". وأوضح هاشم في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان "سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق"، مبينًا أن "الأمور تبقى في خواتيمها".

وأكد النائب اللبناني أنّ "الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن إعلان الاتفاق النهائي، حيث أن الدستور اللبناني يمنحها صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال".

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشه
10:00 GMT
وفي ما يتعلق بالإعلان عن الاتفاق، أشار هاشم إلى أنّ "الإعلان سيكون مشتركاً بين الولايات المتحدة وفرنسا، وفي أعقابه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني لإعلان الاتفاق رسميا".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العقبات المتبقية تتعلق بشكل أساسي بمسألة الحدود البرية، حيث يصر لبنان على عدم التراجع عن ما تم التوافق عليه في اللجنة الثلاثية والنقاط الـ 13 التي تم التفاهم حولها"، مشددًا على أنّ "لبنان لن يقبل بأي تنازل عن حقوقه في هذا السياق".

ورغم الإيجابيات التي تشهدها المفاوضات، أكد هاشم على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع "العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ "الحذر يبقى واجبا في كل الأوقات، خاصة في هذه الظروف الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الدقة والحرص".

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إعلام غربي: من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة
أمس, 21:03 GMT
وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سباق من اليوم، "انفتاحه على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات العدو الإسرائيلية ومخاطره الوجودية".
في حين تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
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