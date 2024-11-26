https://sarabic.ae/20241126/مشهد-صادم-جنود-إسرائيليون-يقيمون-زفافا-ساخرا-داخل-كنيسة-لبنانية-فيديو---1095192439.html
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين داخل إحدى الكنائس في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف، في مشهد... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:07+0000
2024-11-26T09:07+0000
2024-11-26T09:07+0000
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وأظهر المقطع المصور الجنود يضحكون ويلهون ويسخرون داخل الكنيسة، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف كما تجري العادة عامةً عند المسيحيين في لبنان.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الجنود الإسرائيليون داخل بلدات لبنانية، فقد انتشرت سابقا فيديوهات استفزازية لهم وهم يرفعون العلم الإسرائيلي فوق ركام بعض القرى التي دمرها القصف الإسرائيلي في الجنوب.وأعادت اللقطات إلى الأذهان الصور التي طفت على مدى الأشهر الماضية من قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، انتشرت العديد من المقاطع المصورة الاستفزازية، سواء عبر حسابات عائدة لجنود إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.حيث ظهر الجنود الإسرائيليون في مناطق عدة داخل القطاع الفلسطيني، يعبثون بمقتنيات المنازل أو المحلات التجارية، ويفتشون خزائن أهل غزة ويرتبون ثياب النساء ساخرين.وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, إسرائيل
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين داخل إحدى الكنائس في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف، في مشهد أثار استياء عارما.
وأظهر المقطع المصور الجنود يضحكون ويلهون ويسخرون داخل الكنيسة، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف كما تجري العادة عامةً عند المسيحيين في لبنان.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الجنود الإسرائيليون داخل بلدات لبنانية
، فقد انتشرت سابقا فيديوهات استفزازية لهم وهم يرفعون العلم الإسرائيلي فوق ركام بعض القرى التي دمرها القصف الإسرائيلي في الجنوب.
وأعادت اللقطات إلى الأذهان الصور التي طفت على مدى الأشهر الماضية من قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، انتشرت العديد من المقاطع المصورة الاستفزازية، سواء عبر حسابات عائدة لجنود إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.
حيث ظهر الجنود الإسرائيليون في مناطق عدة داخل القطاع الفلسطيني، يعبثون بمقتنيات المنازل أو المحلات التجارية، ويفتشون خزائن أهل غزة ويرتبون ثياب النساء ساخرين.
وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.