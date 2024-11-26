مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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https://sarabic.ae/20241126/مشهد-صادم-جنود-إسرائيليون-يقيمون-زفافا-ساخرا-داخل-كنيسة-لبنانية-فيديو---1095192439.html
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين داخل إحدى الكنائس في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف، في مشهد... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:07+0000
2024-11-26T09:07+0000
العالم العربي
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وأظهر المقطع المصور الجنود يضحكون ويلهون ويسخرون داخل الكنيسة، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف كما تجري العادة عامةً عند المسيحيين في لبنان.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الجنود الإسرائيليون داخل بلدات لبنانية، فقد انتشرت سابقا فيديوهات استفزازية لهم وهم يرفعون العلم الإسرائيلي فوق ركام بعض القرى التي دمرها القصف الإسرائيلي في الجنوب.وأعادت اللقطات إلى الأذهان الصور التي طفت على مدى الأشهر الماضية من قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، انتشرت العديد من المقاطع المصورة الاستفزازية، سواء عبر حسابات عائدة لجنود إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.حيث ظهر الجنود الإسرائيليون في مناطق عدة داخل القطاع الفلسطيني، يعبثون بمقتنيات المنازل أو المحلات التجارية، ويفتشون خزائن أهل غزة ويرتبون ثياب النساء ساخرين.وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش
https://sarabic.ae/20241016/تحتضن-مقام-النبي-بنيامين-إسرائيل-تحول-قرية-لبنانية-إلى-ركام-فيديو----1093833865.html
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, إسرائيل

مشهد صادم... جنود إسرائيليون يقيمون "زفافا ساخرا" داخل كنيسة لبنانية... فيديو

09:07 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Sam McNeilجنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Sam McNeil
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين داخل إحدى الكنائس في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف، في مشهد أثار استياء عارما.
وأظهر المقطع المصور الجنود يضحكون ويلهون ويسخرون داخل الكنيسة، محاولين تقليد إقامة مراسم زفاف كما تجري العادة عامةً عند المسيحيين في لبنان.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الجنود الإسرائيليون داخل بلدات لبنانية، فقد انتشرت سابقا فيديوهات استفزازية لهم وهم يرفعون العلم الإسرائيلي فوق ركام بعض القرى التي دمرها القصف الإسرائيلي في الجنوب.
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وأعادت اللقطات إلى الأذهان الصور التي طفت على مدى الأشهر الماضية من قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، انتشرت العديد من المقاطع المصورة الاستفزازية، سواء عبر حسابات عائدة لجنود إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.
حيث ظهر الجنود الإسرائيليون في مناطق عدة داخل القطاع الفلسطيني، يعبثون بمقتنيات المنازل أو المحلات التجارية، ويفتشون خزائن أهل غزة ويرتبون ثياب النساء ساخرين.
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وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3754 شخصا، وإصابة 15626آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش
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