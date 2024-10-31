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الجيش الإسرائيلي ينسف قرية لبنانية بالكامل خلال أجزاء من الثانية... فيديو
الجيش الإسرائيلي ينسف قرية لبنانية بالكامل خلال أجزاء من الثانية... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الجيش الإسرائيلي بنسف قرية لبنانية بالكامل وزعم أنه يتم استخدامها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات "حزب الله" اللبناني ضد قواته. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:35+0000
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القرية التي دمرها الجيش الإسرائيلي هي قرية مطمورة الواقعة جنوبي لبنان وهي قريبة من قرية عرب العرامشة و"كيبوتس آدميت" في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل.ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة تدمير القرية بصورة كاملة، أمس الأربعاء، بينما تزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن القرية يوجد بها مخابئ أسلحة وذخيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.وتواصل إسرائيل حربها على لبنان وتنفذ عمليات قصف كثيفة في الأسابيع الأخيرة طالت مناطق الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية في بيروت، بينما يشن "حزب الله" هجمات صاروخية تستهدف العديد من المناطق في إسرائيل، وكان أبرزها قصف أحد مقرات لواء غولاني في حيفا.وتتواصل حرب لبنان بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتستمر الحرب في الوقت الذي تخرج فيه دعوات متكررة لم يحقق منها أي تغيير فيما يتعلق بوقف الحرب سواء في لبنان أو في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241030/نتنياهو-يبدي-موافقته-للتوصل-إلى-تسوية-سياسية-في-لبنان-1094336796.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي ينسف قرية لبنانية بالكامل خلال أجزاء من الثانية... فيديو

08:35 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية
 الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قام الجيش الإسرائيلي بنسف قرية لبنانية بالكامل وزعم أنه يتم استخدامها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات "حزب الله" اللبناني ضد قواته.
القرية التي دمرها الجيش الإسرائيلي هي قرية مطمورة الواقعة جنوبي لبنان وهي قريبة من قرية عرب العرامشة و"كيبوتس آدميت" في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل.
ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة تدمير القرية بصورة كاملة، أمس الأربعاء، بينما تزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن القرية يوجد بها مخابئ أسلحة وذخيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وتواصل إسرائيل حربها على لبنان وتنفذ عمليات قصف كثيفة في الأسابيع الأخيرة طالت مناطق الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية في بيروت، بينما يشن "حزب الله" هجمات صاروخية تستهدف العديد من المناطق في إسرائيل، وكان أبرزها قصف أحد مقرات لواء غولاني في حيفا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
نتنياهو يبدي موافقته للتوصل إلى تسوية سياسية في لبنان
أمس, 20:48 GMT
وتتواصل حرب لبنان بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتستمر الحرب في الوقت الذي تخرج فيه دعوات متكررة لم يحقق منها أي تغيير فيما يتعلق بوقف الحرب سواء في لبنان أو في قطاع غزة.
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