https://sarabic.ae/20241030/نتنياهو-يبدي-موافقته-للتوصل-إلى-تسوية-سياسية-في-لبنان-1094336796.html

نتنياهو يبدي موافقته للتوصل إلى تسوية سياسية في لبنان

نتنياهو يبدي موافقته للتوصل إلى تسوية سياسية في لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على التوصل إلى تسوية سياسية في لبنان، شرط أن تضمن عودة الإسرائيليين... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

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القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو قبل موقف المستشارين المهنيين بوقف إطلاق النار في لبنان شرط أن يضمن ذلك عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان".وأضافت القناة أن "المشاركين في الاجتماعات التشاورية التي عقدها نتنياهو أمس أجمعوا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في لبنان واستنفاذ العمليات العسكرية".يأتي هذا الموقف عشية وصول المبعوثين الأمريكيين آموس هوكستين وبيرت ماكغورك إلى إسرائيل لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية تنهي القتال على جبهة لبنان. وقالت القناة إن "إسرائيل قدمت مطالبها في إطار التسوية، وأهمها حرية العمل ومنع حزب الله من إعادة تسليح نفسه وإبعاد مقاتليه إلى الليطاني، وانتشار واسع لقوات الجيش اللبناني على مقربة من الحدود، وإنشاء منظومة مراقبة دولية ووقف إطلاق للنار لشهرين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي".كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسودة اتفاق يقودها عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي، بين كلا من لبنان وإسرائيل.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع.واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

https://sarabic.ae/20241030/تقرير-وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-مسودة-اتفاق-بين-تل-أبيب-وبيروت-1094335746.html

https://sarabic.ae/20241030/ميقاتي-المبعوث-الأمريكي-أوحى-لي-بإمكانية-التوصل-الى-وقف-لإطلاق-النار-قبل-5-نوفمبر---عاجل-1094335936.html

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