https://sarabic.ae/20241030/ميقاتي-المبعوث-الأمريكي-أوحى-لي-بإمكانية-التوصل-الى-وقف-لإطلاق-النار-قبل-5-نوفمبر---عاجل-1094335936.html
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أبلغه خلال اتصال هاتفي اليوم بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "نبذل كل جهدنا.. لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أنه "متفائل بحذر".وأوضح ميقاتي أن "تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك".كما اعتبر ميقاتي أن حزب الله "تأخر في فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع.واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
https://sarabic.ae/20241030/تقرير-وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-مسودة-اتفاق-بين-تل-أبيب-وبيروت-1094335746.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
20:01 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 20:13 GMT 30.10.2024)
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أبلغه خلال اتصال هاتفي اليوم بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأضاف ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "نبذل كل جهدنا.. لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أنه "متفائل بحذر".
وتابع: "هوكستين أوحى لي بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الخامس من نوفمبر"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضح ميقاتي أن "تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك".
كما اعتبر ميقاتي أن حزب الله "تأخر في فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع
.
واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.