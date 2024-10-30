عربي
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241030/ميقاتي-المبعوث-الأمريكي-أوحى-لي-بإمكانية-التوصل-الى-وقف-لإطلاق-النار-قبل-5-نوفمبر---عاجل-1094335936.html
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أبلغه خلال اتصال هاتفي اليوم بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T20:01+0000
2024-10-30T20:13+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f7acd06bb971a482038a038f4ae1e914.jpg
وأضاف ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "نبذل كل جهدنا.. لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أنه "متفائل بحذر".وأوضح ميقاتي أن "تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك".كما اعتبر ميقاتي أن حزب الله "تأخر في فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع.واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
https://sarabic.ae/20241030/تقرير-وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-مسودة-اتفاق-بين-تل-أبيب-وبيروت-1094335746.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0651a3b32318b11c30dd3e840e748bc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو

20:01 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 20:13 GMT 30.10.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أبلغه خلال اتصال هاتفي اليوم بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأضاف ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "نبذل كل جهدنا.. لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أنه "متفائل بحذر".
وتابع: "هوكستين أوحى لي بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الخامس من نوفمبر"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضح ميقاتي أن "تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك".
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
تقرير: وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مسودة اتفاق بين تل أبيب وبيروت
20:02 GMT
كما اعتبر ميقاتي أن حزب الله "تأخر في فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع.
واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:23 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала