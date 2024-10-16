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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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مساحة حرة
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مساحة حرة
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08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
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حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
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خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
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تحتضن مقام "النبي بنيامين"... إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام... فيديو
تحتضن مقام "النبي بنيامين"... إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتحويل قرية "محيبيب" اللبنانية الحدودية الجنوبية إلى ركام بعد أن قام بتفخيخ عدد من المنازل وعمد إلى تفجيرها. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:41+0000
2024-10-16T14:41+0000
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ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يوثق لحظة نسف وتفجير حي كامل من القرية.وداخل قرية "محبيب" يوجد مقام تاريخي قديم جدا، وهو مقام "النبي بنيامين"، ابن النبي يعقوب في بلدة محيبيب- مرجعيون، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، وهو مزار ديني ومقام تراثي وتاريخي في جبل عامل، حيث عمل الجيش الإسرائيلي على تفخيخ منازل في القرية وتفجيرها، لينسف بذلك حيّا بكامله.في العام 1948، تعرض المقام للسرقة من قبل الإسرائيليين، الذين سرقوا صخرة منه عليها نقوشاً عبرية.وقبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، تحوّل المقام إلى ملتقى للزوار من سوريا والعراق، يتباركون منه وينامون فيه ويجولون في منطقة جبل عامل لأسبوع أو أكثر، وكان مؤلفاً من غرفتين قبل أن تبادر إيران ومؤسسة جهاد البناء إلى تأهيله وترميمه وتوسعته.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-مشبوها-اخترق-الحدود-من-لبنان-1093832971.html
https://sarabic.ae/20241016/هل-تستطيع-إسرائيل-خوض-حرب-طويلة-في-لبنان-ضد-حزب-الله-كما-فعلت-في-غزة-1093831013.html
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لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تحتضن مقام "النبي بنيامين"... إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام... فيديو

14:41 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتحويل قرية "محيبيب" اللبنانية الحدودية الجنوبية إلى ركام بعد أن قام بتفخيخ عدد من المنازل وعمد إلى تفجيرها.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يوثق لحظة نسف وتفجير حي كامل من القرية.
وداخل قرية "محبيب" يوجد مقام تاريخي قديم جدا، وهو مقام "النبي بنيامين"، ابن النبي يعقوب في بلدة محيبيب- مرجعيون، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، وهو مزار ديني ومقام تراثي وتاريخي في جبل عامل، حيث عمل الجيش الإسرائيلي على تفخيخ منازل في القرية وتفجيرها، لينسف بذلك حيّا بكامله.
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان
14:16 GMT
في العام 1948، تعرض المقام للسرقة من قبل الإسرائيليين، الذين سرقوا صخرة منه عليها نقوشاً عبرية.
وقبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، تحوّل المقام إلى ملتقى للزوار من سوريا والعراق، يتباركون منه وينامون فيه ويجولون في منطقة جبل عامل لأسبوع أو أكثر، وكان مؤلفاً من غرفتين قبل أن تبادر إيران ومؤسسة جهاد البناء إلى تأهيله وترميمه وتوسعته.

واليوم، بات المقام معلماً دينياً وتاريخياً، يؤمه الجنوبيون من كل لبنان، لتأدية الصلاة وتقديم النذورات، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية طالته وألحقت به أضراراً فادحة، لا تزال ظاهرة عليه، خصوصاً القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية، بحسب موقع " النشرة".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
هل تستطيع إسرائيل خوض حرب طويلة في لبنان ضد "حزب الله" كما فعلت مع غزة؟
13:10 GMT
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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