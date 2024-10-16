https://sarabic.ae/20241016/تحتضن-مقام-النبي-بنيامين-إسرائيل-تحول-قرية-لبنانية-إلى-ركام-فيديو----1093833865.html

تحتضن مقام "النبي بنيامين"... إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام... فيديو

تحتضن مقام "النبي بنيامين"... إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام... فيديو

سبوتنيك عربي

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتحويل قرية "محيبيب" اللبنانية الحدودية الجنوبية إلى ركام بعد أن قام بتفخيخ عدد من المنازل وعمد إلى تفجيرها. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T14:41+0000

2024-10-16T14:41+0000

2024-10-16T14:41+0000

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093164581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e03e829cb90f10573285d772b83223f3.jpg

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يوثق لحظة نسف وتفجير حي كامل من القرية.وداخل قرية "محبيب" يوجد مقام تاريخي قديم جدا، وهو مقام "النبي بنيامين"، ابن النبي يعقوب في بلدة محيبيب- مرجعيون، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، وهو مزار ديني ومقام تراثي وتاريخي في جبل عامل، حيث عمل الجيش الإسرائيلي على تفخيخ منازل في القرية وتفجيرها، لينسف بذلك حيّا بكامله.في العام 1948، تعرض المقام للسرقة من قبل الإسرائيليين، الذين سرقوا صخرة منه عليها نقوشاً عبرية.وقبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، تحوّل المقام إلى ملتقى للزوار من سوريا والعراق، يتباركون منه وينامون فيه ويجولون في منطقة جبل عامل لأسبوع أو أكثر، وكان مؤلفاً من غرفتين قبل أن تبادر إيران ومؤسسة جهاد البناء إلى تأهيله وترميمه وتوسعته.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-مشبوها-اخترق-الحدود-من-لبنان-1093832971.html

https://sarabic.ae/20241016/هل-تستطيع-إسرائيل-خوض-حرب-طويلة-في-لبنان-ضد-حزب-الله-كما-فعلت-في-غزة-1093831013.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن