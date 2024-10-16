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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لهدف اخترق حدود بلاده من الجهة الشمالية من الأراضي اللبنانية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت إذعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت جسما مشبوها قادما من الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة قاعدة "رمات دافيد" العسكرية الجوية.وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أيضا اعترضت صاروخا منطلقا من قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة قبل قليل من اعتراض الصاروخ.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تُشن على أراضيه.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى اللبنانية تدين خرق إسرائيل لسيادة البلاد واستهدافها الجيش والمسعفين والمدنيين"، متهمة إسرائيل بـ"محاولة فرض رؤيتها للأمن في المنطقة بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية".ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241016/اليونيسف-لـسبوتنيك-أكثر-من-400-ألف-طفل-يفتقرون-للتعليم-والأمان-في-لبنان-1093830833.html
https://sarabic.ae/20241016/هل-تستطيع-إسرائيل-خوض-حرب-طويلة-في-لبنان-ضد-حزب-الله-كما-فعلت-في-غزة-1093831013.html
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غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان

14:16 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariيقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024.
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لهدف اخترق حدود بلاده من الجهة الشمالية من الأراضي اللبنانية.
وأوضحت إذعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت جسما مشبوها قادما من الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة قاعدة "رمات دافيد" العسكرية الجوية.
وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أيضا اعترضت صاروخا منطلقا من قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة قبل قليل من اعتراض الصاروخ.
مخيم لاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
اليونيسف لـ"سبوتنيك": أكثر من 400 ألف طفل يفتقرون للتعليم والأمان في لبنان
13:02 GMT
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تُشن على أراضيه.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى اللبنانية تدين خرق إسرائيل لسيادة البلاد واستهدافها الجيش والمسعفين والمدنيين"، متهمة إسرائيل بـ"محاولة فرض رؤيتها للأمن في المنطقة بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية".
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
هل تستطيع إسرائيل خوض حرب طويلة في لبنان ضد "حزب الله" كما فعلت مع غزة؟
13:10 GMT
ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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