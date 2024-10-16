https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-مشبوها-اخترق-الحدود-من-لبنان-1093832971.html

الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها اخترق الحدود من لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لهدف اخترق حدود بلاده من الجهة الشمالية من الأراضي اللبنانية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T14:16+0000

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وأوضحت إذعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت جسما مشبوها قادما من الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة قاعدة "رمات دافيد" العسكرية الجوية.وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أيضا اعترضت صاروخا منطلقا من قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة قبل قليل من اعتراض الصاروخ.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تُشن على أراضيه.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى اللبنانية تدين خرق إسرائيل لسيادة البلاد واستهدافها الجيش والمسعفين والمدنيين"، متهمة إسرائيل بـ"محاولة فرض رؤيتها للأمن في المنطقة بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية".ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

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