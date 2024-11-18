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دول مجموعة العشرين تعرب عن قلقها بشأن الوضع في غزة ولبنان
دول مجموعة العشرين تعرب عن قلقها بشأن الوضع في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أعرب قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، مؤكدين على ضرورة توسيع تدفق المساعدات الإنسانية وعلى... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T23:53+0000
2024-11-18T23:53+0000
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موسكو-سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان ونؤكد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين، ونطالب برفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ونسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب".وأمس الاثنين، قال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لوكالات أنباء دولية، إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ أعلن حزب الله اللبناني قبل أكثر من 13 شهرا فتح جبهة لمساندة غزة، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20241118/لبنان-وحزب-الله-يوافقان-على-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-1094931204.html
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مجموعة العشرين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ريو دي جانيرو, العالم
مجموعة العشرين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ريو دي جانيرو, العالم

دول مجموعة العشرين تعرب عن قلقها بشأن الوضع في غزة ولبنان

23:53 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Eric Lee/The New York Timesرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، من الصف الأمامي إلى اليسار، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مع زعماء آخرين من مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين 18 نوفمبر 2024.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، من الصف الأمامي إلى اليسار، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مع زعماء آخرين من مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين 18 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Eric Lee/The New York Times
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أعرب قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، مؤكدين على ضرورة توسيع تدفق المساعدات الإنسانية وعلى ضرورة وقف إطلاق النار.
موسكو-سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان ونؤكد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين، ونطالب برفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ونسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب".
وأضاف البيان: "نحن مجمعون على دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وفي لبنان والذي يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".
وأمس الاثنين، قال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لوكالات أنباء دولية، إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".

وأضاف أن "لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في لبنان (الاثنين)، وأن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات".

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في بعلبك وصور.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار
22:39 GMT
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ أعلن حزب الله اللبناني قبل أكثر من 13 شهرا فتح جبهة لمساندة غزة، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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