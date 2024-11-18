https://sarabic.ae/20241118/دول-مجموعة-العشرين-تعرب-عن-قلقها-بشأن-الوضع-في-غزة-ولبنان-1094931975.html

دول مجموعة العشرين تعرب عن قلقها بشأن الوضع في غزة ولبنان

دول مجموعة العشرين تعرب عن قلقها بشأن الوضع في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

أعرب قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، مؤكدين على ضرورة توسيع تدفق المساعدات الإنسانية وعلى... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T23:53+0000

2024-11-18T23:53+0000

2024-11-18T23:53+0000

مجموعة العشرين

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العالم

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موسكو-سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان ونؤكد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين، ونطالب برفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ونسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب".وأمس الاثنين، قال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لوكالات أنباء دولية، إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ أعلن حزب الله اللبناني قبل أكثر من 13 شهرا فتح جبهة لمساندة غزة، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

https://sarabic.ae/20241118/لبنان-وحزب-الله-يوافقان-على-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-1094931204.html

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مجموعة العشرين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ريو دي جانيرو, العالم