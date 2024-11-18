https://sarabic.ae/20241118/إعلام-لبنان-سلم-رده-على-مقترح-الهدنة-الأمريكي-وهذا-قرار-حزب-الله-1094928577.html

إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"

إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر لبناني، اليوم الاثنين، أن "لبنان قدم رده على اقتراح الهدنة الأمريكي، وأن المبعوث الأمريكي سيصل غدا الثلاثاء إلى بيروت لمناقشته". 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T19:45+0000

2024-11-18T19:45+0000

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وكشفت مصادر سياسية لقناة الجديد اللبنانية، أن "حزب الله لم يعط أي رد مكتوب لرئيس البرلمان نبيه بري، وأن هناك بعض الملاحظات العادية من الحزب تمت صياغتها مع رئيس مجلس النواب".وأكدت أن "السفارة الأمريكية تسلمت الرد عصراً من لبنان"، مضيفة أن "آموس هوكستين سيكون غداً في بيروت وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي".في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها غدا"، مستغرباً "كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".ودعت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي".وأوعزت وزارة الخارجية اللبنانية، إلى "بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان أمس الأحد، وأدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حال حرجة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الى 36 عنصرا"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وقال لبنان، في شكواه، إن "الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق قرار 1701 وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، استهداف إسرائيل مركزاً له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان له، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاستهداف أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين".يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

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