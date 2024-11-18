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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241118/إعلام-لبنان-سلم-رده-على-مقترح-الهدنة-الأمريكي-وهذا-قرار-حزب-الله-1094928577.html
إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"
إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر لبناني، اليوم الاثنين، أن "لبنان قدم رده على اقتراح الهدنة الأمريكي، وأن المبعوث الأمريكي سيصل غدا الثلاثاء إلى بيروت لمناقشته". 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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وكشفت مصادر سياسية لقناة الجديد اللبنانية، أن "حزب الله لم يعط أي رد مكتوب لرئيس البرلمان نبيه بري، وأن هناك بعض الملاحظات العادية من الحزب تمت صياغتها مع رئيس مجلس النواب".وأكدت أن "السفارة الأمريكية تسلمت الرد عصراً من لبنان"، مضيفة أن "آموس هوكستين سيكون غداً في بيروت وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي".في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها غدا"، مستغرباً "كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".ودعت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي".وأوعزت وزارة الخارجية اللبنانية، إلى "بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان أمس الأحد، وأدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حال حرجة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الى 36 عنصرا"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وقال لبنان، في شكواه، إن "الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق قرار 1701 وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، استهداف إسرائيل مركزاً له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان له، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاستهداف أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين".يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241024/ما-أهمية-مخرجات-المؤتمر-الدولي-لدعم-لبنان-وهل-يسهم-في-وقف-الحرب؟-1094139788.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"

19:45 GMT 18.11.2024
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلن مصدر لبناني، اليوم الاثنين، أن "لبنان قدم رده على اقتراح الهدنة الأمريكي، وأن المبعوث الأمريكي سيصل غدا الثلاثاء إلى بيروت لمناقشته".
وكشفت مصادر سياسية لقناة الجديد اللبنانية، أن "حزب الله لم يعط أي رد مكتوب لرئيس البرلمان نبيه بري، وأن هناك بعض الملاحظات العادية من الحزب تمت صياغتها مع رئيس مجلس النواب".
وأكدت أن "السفارة الأمريكية تسلمت الرد عصراً من لبنان"، مضيفة أن "آموس هوكستين سيكون غداً في بيروت وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي".
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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24 أكتوبر, 18:56 GMT
في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها غدا"، مستغرباً "كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".
ودعت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي".
وأوعزت وزارة الخارجية اللبنانية، إلى "بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان أمس الأحد، وأدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حال حرجة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الى 36 عنصرا"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال لبنان، في شكواه، إن "الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق قرار 1701 وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
السيسي يؤكد استمرار جهود مصر للدفع باتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان
28 أكتوبر, 17:41 GMT
وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، استهداف إسرائيل مركزاً له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان له، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاستهداف أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين".
يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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Последствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:10 GMT
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