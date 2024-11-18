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لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار
لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول لبناني كبير، الاثنين، بأن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لوكالات أنباء دولية، إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".وذكر مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، أن هوكشتاين كان من المفترض أن يسافر إلى بيروت صباح الاثنين، إلا أنه قرر تأجيل رحلته حتى يحصل على إجابة أكثر وضوحًا حول الموقف اللبناني. وبعد ساعتين عاد اللبنانيون بإجابة محدثة أقنعت هوكشتاين بالسفر إلى بيروت.ووفق الإعلام الأمريكي، تتضمن المسودة اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وفترة انتقالية مدتها 60 يومًا، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.وفي حال نجاح المحادثات في بيروت، من المتوقع أن يتوجه هوكشتاين بعدها إلى إسرائيل، الأربعاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة "تحرز تقدمًا" في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف: "نحن عازمون على إيصال المفاوضات إلى خط النهاية".وكان مصدر سياسي لبناني مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أكد الأحد، أن المصادر الأمريكية تبدي تفاؤلاً عميقاً بتمرير الاتفاق بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم.وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في بعلبك وصور.وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ أعلن حزب الله اللبناني قبل أكثر من 13 شهرا فتح جبهة لمساندة غزة، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20241118/إعلام-لبنان-سلم-رده-على-مقترح-الهدنة-الأمريكي-وهذا-قرار-حزب-الله-1094928577.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

22:39 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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صرح مسؤول لبناني كبير، الاثنين، بأن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون.
القاهرة - سبوتنيك. وقال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لوكالات أنباء دولية، إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".

وأضاف أن "لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في لبنان اليوم (الاثنين)، وإن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات".

وذكر مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، أن هوكشتاين كان من المفترض أن يسافر إلى بيروت صباح الاثنين، إلا أنه قرر تأجيل رحلته حتى يحصل على إجابة أكثر وضوحًا حول الموقف اللبناني. وبعد ساعتين عاد اللبنانيون بإجابة محدثة أقنعت هوكشتاين بالسفر إلى بيروت.
ووفق الإعلام الأمريكي، تتضمن المسودة اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وفترة انتقالية مدتها 60 يومًا، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
إعلام: لبنان سلم رده على مقترح الهدنة الأمريكي... وهذا قرار "حزب الله"
19:45 GMT
وفي حال نجاح المحادثات في بيروت، من المتوقع أن يتوجه هوكشتاين بعدها إلى إسرائيل، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة "تحرز تقدمًا" في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف: "نحن عازمون على إيصال المفاوضات إلى خط النهاية".
وقال مصدر سياسي مطلع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الاثنين إن "الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين، يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، وطلب المزيد من التوضيح من الجانب اللبناني، وجرى إبلاغها لمختلف الأطراف السياسية حول شروط وقف إطلاق النار".
وكان مصدر سياسي لبناني مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أكد الأحد، أن المصادر الأمريكية تبدي تفاؤلاً عميقاً بتمرير الاتفاق بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في بعلبك وصور.
وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ أعلن حزب الله اللبناني قبل أكثر من 13 شهرا فتح جبهة لمساندة غزة، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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