جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241124/جنود-إسرائيليون-بالاحتياط-أعداد-كبيرة-يختارون-عدم-الحضور-للخدمة-العسكرية-في-الجيش-1095130888.html
جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش
جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن جنود احتياط إسرائيليين بالخدمة، عدم تخيلهم أبدا أن تستمر الحرب على قطاع غزة هذه المدة الطويلة. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T10:27+0000
2024-11-24T10:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
غزة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي لم يدر في خلدهم أبدا أن يستمر الجيش في حربه على قطاع غزة لهذه المدة الطويلة من الوقت.وأوضحت الصحيفة نقلا عن جنود احتياط إسرائيليين بالخدمة أن صبرهم ينفد ويشعرون بالإرهاق مع تزايد عدد القتلى وتوسع نطاق القتال في الجنوب اللبناني، كما أن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش.وأشارت إلى أن المجتمع الحريدي المتنامي عدديا والمؤثر سياسيا معفى من الخدمة العسكرية في الجيش، وهي القضية التي أزعجت المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.كشفت تقارير إسرائيلية، أول أمس الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال.ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".
https://sarabic.ae/20241123/سيناتور-أمريكي-تشريع-جديد-يعاقب-الممتثلين-لأوامر-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-القادة-الإسرائيليين-1095111624.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, الأخبار

جنود إسرائيليون بالاحتياط: أعداد كبيرة يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش

10:27 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن جنود احتياط إسرائيليين بالخدمة، عدم تخيلهم أبدا أن تستمر الحرب على قطاع غزة هذه المدة الطويلة.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي لم يدر في خلدهم أبدا أن يستمر الجيش في حربه على قطاع غزة لهذه المدة الطويلة من الوقت.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
سيناتور أمريكي: تشريع جديد يعاقب الممتثلين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين
أمس, 10:10 GMT
وأوضحت الصحيفة نقلا عن جنود احتياط إسرائيليين بالخدمة أن صبرهم ينفد ويشعرون بالإرهاق مع تزايد عدد القتلى وتوسع نطاق القتال في الجنوب اللبناني، كما أن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين يختارون عدم الحضور للخدمة العسكرية في الجيش.
وأشارت إلى أن المجتمع الحريدي المتنامي عدديا والمؤثر سياسيا معفى من الخدمة العسكرية في الجيش، وهي القضية التي أزعجت المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.
كشفت تقارير إسرائيلية، أول أمس الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال.
ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала