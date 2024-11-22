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تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-22T20:50+0000
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ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع أن "عدد الجنود الذين يسعون للحصول على دعم نفسي قد ازداد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انخفاض حدة القتال في غزة وانسحاب العديد من القوات من لبنان".ولفت إلى أن "الآلاف من الجنود، وخاصة الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، يتلقون دعما في عيادات الصحة النفسية التابعة للجيش، إذ تم تشخيص البعض منهم بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت 14 شهرا، مقارنة بالحروب السابقة التي عادة ما كانت أقصر".كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تسريح عدد من الجنود من وحدات مختلفة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، وسط شهادات تؤكد وجود جنود يرغبون في ترك القتال، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب أزمة نقص الأفراد في الجيش، والتي تتفاقم يوما بعد يوم. وأضاف التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية استقبلت أكثر من 12 ألف جندي جريح صنفوا كمعوّقين منذ بداية الحرب، بمعدل 1000 جندي شهريا، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 20 ألف معوّق بحلول نهاية العام المقبل. وأكدت الصحيفة أن هذه الأوضاع تستنزف القوة البشرية المقاتلة للجيش الإسرائيلي، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب.
https://sarabic.ae/20241117/استطلاع-رأي-إسرائيلي-98-من-عائلات-جنود-الاحتياط-تضرروا-نتيجة-لخدمتهم-1094880677.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن

تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي

20:50 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovالجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال.
ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".
في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع أن "عدد الجنود الذين يسعون للحصول على دعم نفسي قد ازداد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انخفاض حدة القتال في غزة وانسحاب العديد من القوات من لبنان".
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ولفت إلى أن "الآلاف من الجنود، وخاصة الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، يتلقون دعما في عيادات الصحة النفسية التابعة للجيش، إذ تم تشخيص البعض منهم بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت 14 شهرا، مقارنة بالحروب السابقة التي عادة ما كانت أقصر".
وأضافت الصحيفة أن نحو 15% من الجنود النظاميين الذين غادروا قطاع غزة، وتم علاجهم نفسيا، لم يعودوا قادرين على المشاركة في القتال، ورغم أن هذا العدد يمثل بضع مئات، إلا أنه يشكل عبئا إضافيا على الجيش الإسرائيلي، الذي يعاني أصلا من نقص في القوى البشرية، بسبب القتلى والمصابين جسديا ونفسيا.
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تسريح عدد من الجنود من وحدات مختلفة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، وسط شهادات تؤكد وجود جنود يرغبون في ترك القتال، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب أزمة نقص الأفراد في الجيش، والتي تتفاقم يوما بعد يوم.
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وأضاف التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية استقبلت أكثر من 12 ألف جندي جريح صنفوا كمعوّقين منذ بداية الحرب، بمعدل 1000 جندي شهريا، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 20 ألف معوّق بحلول نهاية العام المقبل.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأوضاع تستنزف القوة البشرية المقاتلة للجيش الإسرائيلي، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب.
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