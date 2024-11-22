https://sarabic.ae/20241122/تقارير-تكشف-عن-حالات-انتحار-في-صفوف-الجيش-الإسرائيلي-وتلقي-الآلاف-العلاج-النفسي-1095104993.html
تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T20:50+0000
2024-11-22T20:50+0000
2024-11-22T20:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/78/1023587828_0:0:6144:3456_1920x0_80_0_0_87bb4a6b1608ecfb1e9f4c2387c406a4.jpg
ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع أن "عدد الجنود الذين يسعون للحصول على دعم نفسي قد ازداد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انخفاض حدة القتال في غزة وانسحاب العديد من القوات من لبنان".ولفت إلى أن "الآلاف من الجنود، وخاصة الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، يتلقون دعما في عيادات الصحة النفسية التابعة للجيش، إذ تم تشخيص البعض منهم بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت 14 شهرا، مقارنة بالحروب السابقة التي عادة ما كانت أقصر".كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تسريح عدد من الجنود من وحدات مختلفة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، وسط شهادات تؤكد وجود جنود يرغبون في ترك القتال، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب أزمة نقص الأفراد في الجيش، والتي تتفاقم يوما بعد يوم. وأضاف التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية استقبلت أكثر من 12 ألف جندي جريح صنفوا كمعوّقين منذ بداية الحرب، بمعدل 1000 جندي شهريا، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 20 ألف معوّق بحلول نهاية العام المقبل. وأكدت الصحيفة أن هذه الأوضاع تستنزف القوة البشرية المقاتلة للجيش الإسرائيلي، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب.
https://sarabic.ae/20241117/استطلاع-رأي-إسرائيلي-98-من-عائلات-جنود-الاحتياط-تضرروا-نتيجة-لخدمتهم-1094880677.html
https://sarabic.ae/20240709/أطلق-النار-من-باب-الملل-شهادات-جنود-إسرائيليين-بإعدام-مدنيين-فلسطينيين-بشكل-روتيني-في-غزة-1090644807.html
إسرائيل
لبنان
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/78/1023587828_683:0:6144:4096_1920x0_80_0_0_7e5822dcdf07b11edbb31a2f58a8c725.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 عسكريين في الجيش الإسرائيلي على الأقل أقدموا على الانتحار، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال.
ويعد هذا الرقم (6 جنود) جزئي فقط، إذ يرفض الجيش الإسرائيلي، نشر الأعداد الحقيقية للمنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار، وفقا لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهوال والظروف القاسية التي يتعرض لها الجنود تدفع العديد منهم إلى الانتحار، محذرة من أن "حجم الأزمة النفسية سيظهر بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب".
في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع أن "عدد الجنود الذين يسعون للحصول على دعم نفسي قد ازداد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انخفاض حدة القتال في غزة وانسحاب العديد من القوات من لبنان".
ولفت إلى أن "الآلاف من الجنود، وخاصة الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، يتلقون دعما في عيادات الصحة النفسية التابعة للجيش، إذ تم تشخيص البعض منهم بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت 14 شهرا، مقارنة بالحروب السابقة التي عادة ما كانت أقصر".
وأضافت الصحيفة أن نحو 15% من الجنود النظاميين الذين غادروا قطاع غزة، وتم علاجهم نفسيا، لم يعودوا قادرين على المشاركة في القتال، ورغم أن هذا العدد يمثل بضع مئات، إلا أنه يشكل عبئا إضافيا على الجيش الإسرائيلي، الذي يعاني أصلا من نقص في القوى البشرية، بسبب القتلى والمصابين جسديا ونفسيا.
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تسريح عدد من الجنود من وحدات مختلفة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، وسط شهادات تؤكد وجود جنود يرغبون في ترك القتال، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب أزمة نقص الأفراد في الجيش، والتي تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية استقبلت أكثر من 12 ألف جندي جريح صنفوا كمعوّقين منذ بداية الحرب، بمعدل 1000 جندي شهريا، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 20 ألف معوّق بحلول نهاية العام المقبل.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأوضاع تستنزف القوة البشرية المقاتلة للجيش الإسرائيلي، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب.