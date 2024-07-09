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"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة
"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك وفقا لشهادات 6 جنود... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T19:49+0000
2024-07-09T19:49+0000
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واعترف الجنود في تصريحات لموقع "Local Call" الإخباري الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على المدنيين في غزة، لمجرد أنهم دخلوا منطقة عرّفها الجيش بأنها "منطقة محظورة".وأوضح أحد الجنود: "إذا رأينا شخصا ما من النافذة ينظر إلينا، فهو مشتبه به، ونطلق النار".فيما أشارت مصادر مختلفة للموقع، إلى أن "الأوامر التي صدرت للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار دون قيود، منحتهم وسيلة للتنفيس عن غضبهم، أو التخفيف من ملل روتينهم اليومي".وقال جندي آخر إن الجيش الإسرائيلي سيفتح النار بكثافة على "المناطق التي تبدو غير مأهولة أو مهجورة" دون سبب.ولفت جندي آخر إلى أن "مثل هذه الأوامر ستأتي مباشرة من قادة السرية أو الكتيبة في الميدان".واعترف أحد الجنود، واصفا النهج المتبع في غزة: "أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا".كما وصف الجنود كيف تُركت جثث المدنيين الفلسطينيين القتلى "لكي تتحلل وتأكلها الحيوانات الضالة".وبحسب شهاداتهم، فإن الجيش أخفى هذه الجثث قبل وصول قوافل المساعدات الدولية "حتى لا تظهر صور الأشخاص في مراحل متقدمة من التحلل".كما شهد اثنان من الجنود على سياسة ممنهجة، تتمثل في إحراق منازل الفلسطينيين بعد احتلالها.وفي انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واجهت إسرائيل إدانة دولية وسط هجومها المستمر على قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الحرب قبل اجتياحها في 6 مايو/ أيار الماضي.
https://sarabic.ae/20240612/جندي-إسرائيلي-يطلق-النار-على-مواطنين-فلسطينيين-في-مدينة-القدس-1089791437.html
https://sarabic.ae/20240706/تقرير-الأجهزة-الأمنية-الإسرائيلية-تقر-بافتقار-الجنود-للمعدات-الأساسية-المنقذة-للحياة-في-غزة-1090546584.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, حركة حماس

"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة

19:49 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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كشفت تقارير إسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك وفقا لشهادات 6 جنود إسرائيليين.
واعترف الجنود في تصريحات لموقع "Local Call" الإخباري الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على المدنيين في غزة، لمجرد أنهم دخلوا منطقة عرّفها الجيش بأنها "منطقة محظورة".
وأوضح أحد الجنود: "إذا رأينا شخصا ما من النافذة ينظر إلينا، فهو مشتبه به، ونطلق النار".
فيما أشارت مصادر مختلفة للموقع، إلى أن "الأوامر التي صدرت للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار دون قيود، منحتهم وسيلة للتنفيس عن غضبهم، أو التخفيف من ملل روتينهم اليومي".
وروى أحد الجنود الإسرائيليين: "أشعر بالملل، لذلك أطلق النار، أنا شخصيا أطلقت بضع رصاصات دون سبب، في البحر أو على الرصيف أو في مبنى مهجور".
وقال جندي آخر إن الجيش الإسرائيلي سيفتح النار بكثافة على "المناطق التي تبدو غير مأهولة أو مهجورة" دون سبب.
قوات الأمن الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على تجمع المصلين لصلاة ظهر الجمعة عند باب الأسباط، الذي يؤدي إلى الحي الإسلامي في البلدة القديمة إلى مجمع المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، في 20 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
جندي إسرائيلي يطلق النار على مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس
12 يونيو, 16:19 GMT
ولفت جندي آخر إلى أن "مثل هذه الأوامر ستأتي مباشرة من قادة السرية أو الكتيبة في الميدان".
واعترف أحد الجنود، واصفا النهج المتبع في غزة: "أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا".
وأضاف: "كان هذا هو الإجماع… لن يذرف أحد دمعة إذا قمنا بتسوية منزل بالأرض دون الحاجة إلى ذلك، أو إذا أطلقنا النار على شخص لم نضطر إلى إطلاق النار عليه".
كما وصف الجنود كيف تُركت جثث المدنيين الفلسطينيين القتلى "لكي تتحلل وتأكلها الحيوانات الضالة".
وبحسب شهاداتهم، فإن الجيش أخفى هذه الجثث قبل وصول قوافل المساعدات الدولية "حتى لا تظهر صور الأشخاص في مراحل متقدمة من التحلل".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
تقرير: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقر بافتقار الجنود للمعدات الأساسية المنقذة للحياة في غزة
6 يوليو, 14:28 GMT
كما شهد اثنان من الجنود على سياسة ممنهجة، تتمثل في إحراق منازل الفلسطينيين بعد احتلالها.
وفي انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واجهت إسرائيل إدانة دولية وسط هجومها المستمر على قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الحرب قبل اجتياحها في 6 مايو/ أيار الماضي.
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