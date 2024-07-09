https://sarabic.ae/20240709/أطلق-النار-من-باب-الملل-شهادات-جنود-إسرائيليين-بإعدام-مدنيين-فلسطينيين-بشكل-روتيني-في-غزة-1090644807.html

"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة

"أطلق النار من باب الملل".. شهادات جنود إسرائيليين بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني في غزة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بإعدام مدنيين فلسطينيين بشكل روتيني خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك وفقا لشهادات 6 جنود... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T19:49+0000

2024-07-09T19:49+0000

2024-07-09T19:49+0000

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واعترف الجنود في تصريحات لموقع "Local Call" الإخباري الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على المدنيين في غزة، لمجرد أنهم دخلوا منطقة عرّفها الجيش بأنها "منطقة محظورة".وأوضح أحد الجنود: "إذا رأينا شخصا ما من النافذة ينظر إلينا، فهو مشتبه به، ونطلق النار".فيما أشارت مصادر مختلفة للموقع، إلى أن "الأوامر التي صدرت للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار دون قيود، منحتهم وسيلة للتنفيس عن غضبهم، أو التخفيف من ملل روتينهم اليومي".وقال جندي آخر إن الجيش الإسرائيلي سيفتح النار بكثافة على "المناطق التي تبدو غير مأهولة أو مهجورة" دون سبب.ولفت جندي آخر إلى أن "مثل هذه الأوامر ستأتي مباشرة من قادة السرية أو الكتيبة في الميدان".واعترف أحد الجنود، واصفا النهج المتبع في غزة: "أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا".كما وصف الجنود كيف تُركت جثث المدنيين الفلسطينيين القتلى "لكي تتحلل وتأكلها الحيوانات الضالة".وبحسب شهاداتهم، فإن الجيش أخفى هذه الجثث قبل وصول قوافل المساعدات الدولية "حتى لا تظهر صور الأشخاص في مراحل متقدمة من التحلل".كما شهد اثنان من الجنود على سياسة ممنهجة، تتمثل في إحراق منازل الفلسطينيين بعد احتلالها.وفي انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واجهت إسرائيل إدانة دولية وسط هجومها المستمر على قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الحرب قبل اجتياحها في 6 مايو/ أيار الماضي.

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