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جندي إسرائيلي يطلق النار على مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس
جندي إسرائيلي يطلق النار على مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس
سبوتنيك عربي
أطلق جندي إسرائيلي النار على مواطنين فلسطينيين وأصاب 4 منهم، إصابة أحدهم خطرة، في البلدة القديمة بمدينة القدس، اليوم الأربعاء. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T16:19+0000
2024-06-12T16:19+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "جنديا إسرائيليا أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس وأصاب 4 أحدهم إصابته بالغة".وأشارت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، إلى "احتمال وقوع شجار في مكان الحادث أطلق خلاله الجندي، الذي لم يكن يرتدي الزي العسكري، النار في الهواء"، منوهة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقا في شبهة سرقة سلاح".وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب قولها.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدة أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".وطالب البيان، إسرائيل بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، بـ"الكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته"، مشددة على "ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "590 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا المسجد الأقصى، صباح الأربعاء".وكانت حركة "حماس" قد دعت، في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه".ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس، دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240612/ليبرمان-يطالب-حكومة-نتنياهو-بالاستقالة-في-ظل-التصعيد-بالشمال-الإسرائيلي-1089789943.html
https://sarabic.ae/20240612/الأردن-يطالب-إسرائيل-بالكف-عن-الانتهاكات-بحق-المسجد-الأقصى-واحترام-حرمته-1089773805.html
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آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

جندي إسرائيلي يطلق النار على مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس

16:19 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / Aris Messinisقوات الأمن الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على تجمع المصلين لصلاة ظهر الجمعة عند باب الأسباط، الذي يؤدي إلى الحي الإسلامي في البلدة القديمة إلى مجمع المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، في 20 أكتوبر 2023.
قوات الأمن الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على تجمع المصلين لصلاة ظهر الجمعة عند باب الأسباط، الذي يؤدي إلى الحي الإسلامي في البلدة القديمة إلى مجمع المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، في 20 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / Aris Messinis
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أطلق جندي إسرائيلي النار على مواطنين فلسطينيين وأصاب 4 منهم، إصابة أحدهم خطرة، في البلدة القديمة بمدينة القدس، اليوم الأربعاء.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "جنديا إسرائيليا أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس وأصاب 4 أحدهم إصابته بالغة".
وأشارت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، إلى "احتمال وقوع شجار في مكان الحادث أطلق خلاله الجندي، الذي لم يكن يرتدي الزي العسكري، النار في الهواء"، منوهة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقا في شبهة سرقة سلاح".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي
15:31 GMT
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب قولها.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدة أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".
وطالب البيان، إسرائيل بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، بـ"الكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته"، مشددة على "ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري".
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
09:08 GMT
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "590 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا المسجد الأقصى، صباح الأربعاء".
وكانت حركة "حماس" قد دعت، في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه".
ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس، دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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