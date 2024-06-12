الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته

عربي
بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240612/الأردن-يطالب-إسرائيل-بالكف-عن-الانتهاكات-بحق-المسجد-الأقصى-واحترام-حرمته-1089773805.html
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T09:08+0000
2024-06-12T09:08+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076166554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df09660aadd2a2c7ed5729743927394d.jpg
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدا أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".وطالب البيان، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، مشددا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري.وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم، أن "590 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء".وكانت حركة "حماس" دعت في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240612/حماس-رد-الحركة-والفصائل-الفلسطينية-على-المقترح-الأخير-يتسم-بالمسؤولية-والجدية-والإيجابية-1089768710.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076166554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb9845d0859aa4f820eb2ee4a9aafe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته

09:08 GMT 12.06.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدا أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".
وطالب البيان، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، مشددا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم، أن "590 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء".
وكانت حركة "حماس" دعت في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.
ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"حماس": رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية
05:40 GMT
يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر وقطر تتسلمان رد حماس بشأن مقترح وقف النار في غزة.. فيديو وصور05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала