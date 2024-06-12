https://sarabic.ae/20240612/الأردن-يطالب-إسرائيل-بالكف-عن-الانتهاكات-بحق-المسجد-الأقصى-واحترام-حرمته-1089773805.html
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T09:08+0000
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وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدا أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".وطالب البيان، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، مشددا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري.وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم، أن "590 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء".وكانت حركة "حماس" دعت في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240612/حماس-رد-الحركة-والفصائل-الفلسطينية-على-المقترح-الأخير-يتسم-بالمسؤولية-والجدية-والإيجابية-1089768710.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "استمرار ممارسات المستوطنين الاستفزازية تخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة ومقدساتها"، مؤكدا أن "الأقصى والحرم القدسي بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة".
وطالب البيان، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات بحق الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، مشددا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة للأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها اليوم، أن "590 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء".
وكانت حركة "حماس" دعت في أبريل/ نيسان الماضي، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى
والرباط والاعتكاف فيه.
ونقلت وكالة "شهاب"، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".
يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.