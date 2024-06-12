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https://sarabic.ae/20240612/حماس-رد-الحركة-والفصائل-الفلسطينية-على-المقترح-الأخير-يتسم-بالمسؤولية-والجدية-والإيجابية-1089768710.html
"حماس": رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية
"حماس": رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية
سبوتنيك عربي
صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، بأن تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد الحركة على مطالب الهدنة، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T05:40+0000
2024-06-12T05:40+0000
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وأكد الرشق، في تصريحات له، أن "رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية، يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية"، مشيرا إلى أن "الرد ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة، ويفتح الطريق واسعاً للتوصل لاتفاق".وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت أمس الثلاثاء، تسلمها رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير الخاص بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، على "استمرار جهود كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل".ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وصوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.وأعربت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، الاثنين الماضي، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".وكان بايدن، قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240603/وقف-الحرب-42-يوما-فقط-لاستعادة-الأسرى-ما-دلالات-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الهدنة-في-غزة-1089478900.html
https://sarabic.ae/20240611/ما-سبب-امتناع-روسيا-عن-التصويت-على-قرار-الهدنة-في-غزة-1089730196.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي

"حماس": رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية

05:40 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، بأن تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد الحركة على مطالب الهدنة، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق.
وأكد الرشق، في تصريحات له، أن "رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية، يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية"، مشيرا إلى أن "الرد ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة، ويفتح الطريق واسعاً للتوصل لاتفاق".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت أمس الثلاثاء، تسلمها رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير الخاص بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
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وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، على "استمرار جهود كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل".
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.
وصوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
وأعربت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، الاثنين الماضي، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".
وكان بايدن، قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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